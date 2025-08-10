Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1264-й день повномасштабної війни

Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 691 удар дроном-камікадзе та 4 127 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 серпня станом на 22:00 відбулося 112 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку

Російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка та у бік Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили п’ять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили три ворожі атаки в районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Заповідне, Красний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове та Федорівка. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 18 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське. Бої продовжуються у чотирьох локаціях.

Нагадаємо, триває 1264-й день повномасштабної війни в Україні.