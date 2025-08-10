Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 10 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1264-й день повномасштабної війни

Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 691 удар дроном-камікадзе та 4 127 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 серпня станом на 22:00 відбулося 112 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка.

Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка та у бік Шандриголового й Дронівки.

Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили п’ять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили три ворожі атаки в районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Заповідне, Красний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове та Федорівка. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 18 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське. Бої продовжуються у чотирьох локаціях.

Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1264-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ворог ЗСУ Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети влучили у місцевий Будинок офіцерів, де діти займалися в гуртках, а ввечері 14 липня мав бути благодійний концерт Roxolana
Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки
14 липня, 08:55
Ситуація на фронті 20 липня
Лінія фронту станом на 20 липня 2025. Зведення Генштабу
21 липня, 00:57
Триває 1245-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року
22 липня, 08:10
Атака на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
Атака на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
28 липня, 07:03
Окупанти вдарили ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України
Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є загиблі та поранені
29 липня, 23:23
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності
Корупція на дронах для фронту: СБУ та БЕБ викрили начфіна ЗСУ на розкраданні 2 млн грн
31 липня, 13:24
Владислав Адріанов – обранець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк
«Хлопці 6 годин лежали й спливали кров’ю». Боєць «Азова» про теракт в Оленівці
29 липня, 12:51
В Україні триває 1262-й день повномасштабної війни
П'ять сценаріїв закінчення війни в Україні: аналіз CNN 
8 серпня, 05:10
ЗСУ знищили велику частину диверсантів іще на підступах до Покровська
Повзли 14 діб: стало відомо, як російські диверсанти просочилися у Покровськ
Вчора, 16:59

Події в Україні

Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 10 серпня 2025. Зведення Генштабу
У лікарні померла жінка, яка постраждала через удар по Чернівцях 12 липня
У лікарні померла жінка, яка постраждала через удар по Чернівцях 12 липня
Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі
Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
Зеленський: Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, не допустимо цього
Зеленський: Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, не допустимо цього
Росіяни вдарили по автовокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих зростає
Росіяни вдарили по автовокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих зростає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
27K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
22K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
18K
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
3069
Дослідники зламали GPT-5 менш ніж за добу

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua