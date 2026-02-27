Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

The Atlantic: Маск допоміг Україні перехопити ініціативу на фронті

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
The Atlantic: Маск допоміг Україні перехопити ініціативу на фронті
фото з відкритих джерел

Маск відіграє надзвичайно важливу роль у визначенні ходу війни, оскільки його термінали Starlink дозволили як російським, так і українським військовим залишатися онлайн у зоні бойових дій, координувати переміщення військ та навігувати безпілотники

Нещодавній інцидент у самому центрі Києва став каталізатором несподіваних змін на фронті. Під час однієї з атак російський безпілотник моделі BM-35 зміг обійти ППО та пролетів на наднизькій висоті повз вікна урядового кварталу, зрештою врізавшись у будівлю неподалік Офісу Президента. Хоча обійшлося без жертв, ця подія змусила українську владу діяти рішуче. Як повідомляє журналіст Саймон Шустер у матеріалі The Atlantic, після цього прориву українська сторона звернулася безпосередньо до Ілона Маска, пише «Главком».

Міністр оборони Михайло Федоров надав мільярдеру докази того, що окупанти використовують термінали Starlink для наведення своїх далекобійних дронів. Реакція Маска була миттєвою та нетиповою для його попередньої обережної позиції: компанія SpaceX запровадила систему «білих списків».

Суть нового підходу полягає в програмному обмеженні доступу. Інженери SpaceX за лічені дні створили алгоритм, який дозволяє працювати в мережі лише верифікованим українським терміналам. Російські ж пристрої фактично перетворилися на «цеглу». Понад те, керівництво компанії дало команду зняти будь-які обмеження для українських військових, дозволивши використовувати систему для будь-яких оборонних потреб.

Наслідки для агресора виявилися критичними:

  • російські воєнкори визнають, що Starlink був їхньою «ахіллесовою п’ятою», і заміни йому наразі не існує;
  • без супутникового інтернету керування дронами на великих відстанях стало неможливим;
  • скориставшись хаосом у лавах ворога, ЗСУ за перші тижні лютого звільнили понад 400 кв. км. територій, що стало найшвидшим темпом просування за останній рік.

Поки росіяни намагаються обійти блоки через підкуп цивільних або реєстрацію підставних акаунтів, українські кіберфахівці використовують це як пастку. Створюючи фейкові сервіси реєстрації, хакери змушують окупантів видавати координати своїх терміналів, після чого по них відпрацьовує артилерія.

Попри цей успіх, у Європі та Україні зберігається певна тривога щодо тотальної залежності від рішень однієї людини. Досвід 2022 року, коли Маск особисто заблокував атаку морських дронів на Севастополь через страх ядерної ескалації, змушує союзників шукати альтернативи. Зокрема, німецький оборонний гігант Rheinmetall вже розглядає створення європейського аналога супутникового зв'язку.

Наразі ж ситуація стабілізувалася на користь Києва. Ілон Маск публічно підтвердив дієвість обмежень проти РФ і запевнив у подальшій підтримці демократичного світу.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував американському мільярдеру Ілону Маску за відключення російських військових від супутникового зв’язку Starlink. 

Польський міністр прокоментував інформацію, поширену російськими військовими блогерами, про масове відключення терміналів Starlink, які використовували російські війська.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що термінали Starlink, якими користувалися російські військові, заблоковані, а в Україні триває масштабна верифікація обладнання. За його словами, перша черга терміналів, внесених до «білого списку», вже стабільно працює, а самі списки оновлюють раз на добу. Цивільні користувачі мають проходити верифікацію через ЦНАПи, тоді як для юридичних осіб відповідну послугу планують запустити на порталі «Дія».

Теги: окупанти Ілон Маск SpaceX Михайло Федоров Starlink

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Актор-воїн Олександр Зарубей пояснив роль мови на фронті
Військовий та актор пояснив, як ЗСУ використовують російську мову проти ворога
18 лютого, 18:39
Ситуація на фронті 17 лютого
Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу
17 лютого, 22:20
У середньому заява на реєстрацію опрацьовується протягом 48 годин
Українці можуть верифікувати Starlink у відділенні «Нової пошти» та «Укрпошти»
17 лютого, 16:07
Російського солдата атакував FPV-дрон, коли той хотів здатися в полон
Росіяни знищують власних солдатів у районі Часового Яру (відео)
8 лютого, 12:39
Ситуація на фронті 7 лютого
Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу
7 лютого, 23:03
Гравець збірної Вірменії та «ЛКС» Артур Мелконян (п'ятий ліворуч) бере участь у вшануванні ліквідованого окупанта
Вірменський футзаліст, який на Євро грав з Україною, нещодавно вшановував ліквідованого окупанта
2 лютого, 14:55
Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час «м’ясного штурму» на Донеччині
На Донеччині Сили оборони ліквідували найманця РФ із Катару
31 сiчня, 15:30
Нині триває 1437-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року
30 сiчня, 08:20
Євросоюз увів у дію систему IRIS2 для військових і урядів
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
28 сiчня, 10:35

Події в Україні

The Atlantic: Маск допоміг Україні перехопити ініціативу на фронті
The Atlantic: Маск допоміг Україні перехопити ініціативу на фронті
Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу
На Донеччині розширено територію довгої комендантської години
На Донеччині розширено територію довгої комендантської години
Ураження багатоповерхівки на Донеччині, де проживали окупанти: з'явилися дані про загиблих
Ураження багатоповерхівки на Донеччині, де проживали окупанти: з'явилися дані про загиблих
Розмова Зеленського і Фіцо, атака на Україну. Головне за 27 лютого 2026 року
Розмова Зеленського і Фіцо, атака на Україну. Головне за 27 лютого 2026 року
Окупанти вдарили по Сумщині: загинуло четверо людей (фото)
Окупанти вдарили по Сумщині: загинуло четверо людей (фото)

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Сьогодні, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua