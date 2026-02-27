The Atlantic: Маск допоміг Україні перехопити ініціативу на фронті

Маск відіграє надзвичайно важливу роль у визначенні ходу війни, оскільки його термінали Starlink дозволили як російським, так і українським військовим залишатися онлайн у зоні бойових дій, координувати переміщення військ та навігувати безпілотники

Нещодавній інцидент у самому центрі Києва став каталізатором несподіваних змін на фронті. Під час однієї з атак російський безпілотник моделі BM-35 зміг обійти ППО та пролетів на наднизькій висоті повз вікна урядового кварталу, зрештою врізавшись у будівлю неподалік Офісу Президента. Хоча обійшлося без жертв, ця подія змусила українську владу діяти рішуче. Як повідомляє журналіст Саймон Шустер у матеріалі The Atlantic, після цього прориву українська сторона звернулася безпосередньо до Ілона Маска, пише «Главком».

Міністр оборони Михайло Федоров надав мільярдеру докази того, що окупанти використовують термінали Starlink для наведення своїх далекобійних дронів. Реакція Маска була миттєвою та нетиповою для його попередньої обережної позиції: компанія SpaceX запровадила систему «білих списків».

Суть нового підходу полягає в програмному обмеженні доступу. Інженери SpaceX за лічені дні створили алгоритм, який дозволяє працювати в мережі лише верифікованим українським терміналам. Російські ж пристрої фактично перетворилися на «цеглу». Понад те, керівництво компанії дало команду зняти будь-які обмеження для українських військових, дозволивши використовувати систему для будь-яких оборонних потреб.

Наслідки для агресора виявилися критичними:

російські воєнкори визнають, що Starlink був їхньою «ахіллесовою п’ятою», і заміни йому наразі не існує;

без супутникового інтернету керування дронами на великих відстанях стало неможливим;

скориставшись хаосом у лавах ворога, ЗСУ за перші тижні лютого звільнили понад 400 кв. км. територій, що стало найшвидшим темпом просування за останній рік.

Поки росіяни намагаються обійти блоки через підкуп цивільних або реєстрацію підставних акаунтів, українські кіберфахівці використовують це як пастку. Створюючи фейкові сервіси реєстрації, хакери змушують окупантів видавати координати своїх терміналів, після чого по них відпрацьовує артилерія.

Попри цей успіх, у Європі та Україні зберігається певна тривога щодо тотальної залежності від рішень однієї людини. Досвід 2022 року, коли Маск особисто заблокував атаку морських дронів на Севастополь через страх ядерної ескалації, змушує союзників шукати альтернативи. Зокрема, німецький оборонний гігант Rheinmetall вже розглядає створення європейського аналога супутникового зв'язку.

Наразі ж ситуація стабілізувалася на користь Києва. Ілон Маск публічно підтвердив дієвість обмежень проти РФ і запевнив у подальшій підтримці демократичного світу.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував американському мільярдеру Ілону Маску за відключення російських військових від супутникового зв’язку Starlink.

Польський міністр прокоментував інформацію, поширену російськими військовими блогерами, про масове відключення терміналів Starlink, які використовували російські війська.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що термінали Starlink, якими користувалися російські військові, заблоковані, а в Україні триває масштабна верифікація обладнання. За його словами, перша черга терміналів, внесених до «білого списку», вже стабільно працює, а самі списки оновлюють раз на добу. Цивільні користувачі мають проходити верифікацію через ЦНАПи, тоді як для юридичних осіб відповідну послугу планують запустити на порталі «Дія».