Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу

15 січня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення

Противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 160 керованих авіабомб, здійснив 4876 ударів дронами-камікадзе та 2464 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

15 січня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші воїни відбили одну атаку російських загарбників. Противник завдав авіаційного удару, скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 87 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Відбулося 11 бойових зіткнень - у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе, Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кругле, Нестерне. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ у бік Піщаного, Курилівки, Петропавлівки, Богуславки, два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку

Російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дружелюбівка, Олександрівка, Діброва, Дробишеве. Один бій триває.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Сіверська, Платонівки та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку

Українські захисники відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки, Софіївки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 41 спробу потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Родинського, Нового Шахового, Сухецького.

На Олександрівському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни сьогодні відбивали 25 атак ворога у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Зеленого, Варварівки. Ворог завдав авіаударів по Різдвянівці, Самійлівці, Гіркому, Воздвижівці, Залізничному, Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку

Відбулося п’ять бойових зіткнень, у районах Приморського, Степногірська, Степового, Кам’янського. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Оріхів, Таврійське, Преображенка.

На Придніпровському напрямку

Ворог один раз невдало намагався наблизитись до позицій наших захисників.

Нагадаємо, триває 1422-й день повномасштабної війни в Україні.