Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 15 січня
фото: Генштаб ЗСУ

15 січня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення

Противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 160 керованих авіабомб, здійснив 4876 ударів дронами-камікадзе та 2464 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

15 січня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші воїни відбили одну атаку російських загарбників. Противник завдав авіаційного удару, скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 87 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 11 бойових зіткнень - у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе, Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кругле, Нестерне. Наразі тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ у бік Піщаного, Курилівки, Петропавлівки, Богуславки, два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дружелюбівка, Олександрівка, Діброва, Дробишеве. Один бій триває.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Сіверська, Платонівки та у бік Закітного.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Українські захисники відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки, Софіївки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 41 спробу потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Родинського, Нового Шахового, Сухецького.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни сьогодні відбивали 25 атак ворога у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Зеленого, Варварівки. Ворог завдав авіаударів по Різдвянівці, Самійлівці, Гіркому, Воздвижівці, Залізничному, Гуляйполю.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося п’ять бойових зіткнень, у районах Приморського, Степногірська, Степового, Кам’янського. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Оріхів, Таврійське, Преображенка.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог один раз невдало намагався наблизитись до позицій наших захисників.

Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1422-й день повномасштабної війни в Україні.

