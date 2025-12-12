Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ

Усі затримані працювали у Києві різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах

Усі троє затриманих – громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей віком 23, 27 та 25 років

Служба безпеки та Національна поліція по «гарячих слідах» затримали виконавців теракту в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

«Служба безпеки та Національна поліція викрили трьох чоловіків, які здійснили подвійний терористичний акт у Києві 11 грудня. Затримання відбулося по «гарячих слідах» протягом шести годин після вчинення вибухів», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, фігуранти діяли за завданням російських спецслужб.

Повідомляється, усі троє затриманих – громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей віком 23, 27 та 25 років.

Як встановило розслідування, у Києві вони працювали різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах, де їх і завербував ворог.

«Отримавши завдання на вчинення теракту, фігуранти розподілили ролі і, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв (СВП) у різних промислових магазинах», – повідомили в СБУ.

Зазначається, що після виготовлення вибухівки підозрювані розмістили її за координатами, які їм дав куратор. А для трансляції та координації вибуху окупанти встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу.

Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії.

Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. Унаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Речові докази, вилучені правоохоронцями фото: Служба безпеки України/Facebook

Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так, від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції.

СБУ та Нацполіція оперативно встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) зловмисникам буде повідомлено про підозру.

Викриття та затримання фігурантів проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками Головного управління Нацполіції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Спрацювання невідомого вибухового пристрою сталося 11 грудня 2025 року у Дарницькому районі Києва фото: поліція Києва

Раніше поліція Києва інформувала про вибух у Дарницькому районі, внаслідок якого загинула одна людина та ще одна була травмована. За попередньою інформацією правоохоронців, вибух стався внаслідок детонації невстановленого пристрою. Згодом стало відомо, що від спрацювання невідомого вибухового пристрою загинув гвардієць.