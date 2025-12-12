Головна Київ Новини
search button user button menu button

Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
Усі затримані працювали у Києві різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах
фото: Служба безпеки України/Facebook

Усі троє затриманих – громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей віком 23, 27 та 25 років

Служба безпеки та Національна поліція по «гарячих слідах» затримали виконавців теракту в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

«Служба безпеки та Національна поліція викрили трьох чоловіків, які здійснили подвійний терористичний акт у Києві 11 грудня. Затримання відбулося по «гарячих слідах» протягом шести годин після вчинення вибухів», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, фігуранти діяли за завданням російських спецслужб.

Повідомляється, усі троє затриманих – громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей віком 23, 27 та 25 років.

Як встановило розслідування, у Києві вони працювали різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах, де їх і завербував ворог.

«Отримавши завдання на вчинення теракту, фігуранти розподілили ролі і, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв (СВП) у різних промислових магазинах», – повідомили в СБУ.

Зазначається, що після виготовлення вибухівки підозрювані розмістили її за координатами, які їм дав куратор. А для трансляції та координації вибуху окупанти встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу.

Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії.

Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. Унаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Речові докази, вилучені правоохоронцями
Речові докази, вилучені правоохоронцями
фото: Служба безпеки України/Facebook

Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так, від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції.

СБУ та Нацполіція оперативно встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) зловмисникам буде повідомлено про підозру.

Викриття та затримання фігурантів проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками Головного управління Нацполіції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Спрацювання невідомого вибухового пристрою сталося 11 грудня 2025 року у Дарницькому районі Києва
Спрацювання невідомого вибухового пристрою сталося 11 грудня 2025 року у Дарницькому районі Києва
фото: поліція Києва

Раніше поліція Києва інформувала про вибух у Дарницькому районі, внаслідок якого загинула одна людина та ще одна була травмована. За попередньою інформацією правоохоронців, вибух стався внаслідок детонації невстановленого пристрою. Згодом стало відомо, що від спрацювання невідомого вибухового пристрою загинув гвардієць.

Теги: вибух відео ворог поліція Facebook розслідування Київ СБУ теракт окупанти виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Муки «Роттердама+» в епоху антикорупційних успіхів
Муки «Роттердама+» в епоху антикорупційних успіхів
4 грудня, 16:36
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
17 листопада, 22:50
Окупанти атакували Запоріжжя: пошкоджено супермаркет
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч
23 листопада, 07:14
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
25 листопада, 03:23
Ситуація на фронті 27 листопада
Лінія фронту станом на 27 листопада 2025. Зведення Генштабу
27 листопада, 22:11
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
Окупанти обстріляли Вишгород: головне за ніч
30 листопада, 05:58
Відповідно до санкції статті, підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі
У Києві поліція затримала трьох молодиків за підозрою у побитті ветерана
18 листопада, 12:42
Попри складні часи, Київ готується створити святковий настрій для містян та гостей столиці
У Києві з 4 грудня запрацюють офіційні локації для продажу новорічних ялинок: адреси
20 листопада, 09:16
За остаточними даними, унаслідок нічної атаки в Києві двоє людей загинуло, 38 постраждали, серед них – одна дитина
У Києві рятувальники завершили аварійні роботи після російської атаки та назвали число загиблих і поранених
29 листопада, 19:39

Новини

Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
Секретар міськради Василькова заявив, що його побила очільниця міста: деталі гучного скандалу
Секретар міськради Василькова заявив, що його побила очільниця міста: деталі гучного скандалу
У Києві зменшено яскравість вуличного освітлення
У Києві зменшено яскравість вуличного освітлення
Київ: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua