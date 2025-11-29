Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 29 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Втрати ворога станом на 29 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 381 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 29 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 29 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 29 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб.
  • танків – 11 381 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 658 (+15) од.
  • артилерійських систем – 34 733 (+3) од.
  • РСЗВ – 1 550 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106) од.
  • крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 463 (+64) од.
  • спеціальна техніка – 4 010 (+2) од.
Втрати ворога станом на 29 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1375-й день повномасштабної війни в Україні.

