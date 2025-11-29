Втрати ворога станом на 29 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 29 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 29 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 29 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб.
- танків – 11 381 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 658 (+15) од.
- артилерійських систем – 34 733 (+3) од.
- РСЗВ – 1 550 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106) од.
- крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 463 (+64) од.
- спеціальна техніка – 4 010 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1375-й день повномасштабної війни в Україні.
