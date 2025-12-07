Головна Країна Події в Україні
Атака на Кременчук та Фастів: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Кременчук та Фастів: головне за ніч
Наслідки атаки на Кременчук
фото: Віталій Малецький

«Главком» зібрав головні події ночі проти 7 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Кременчук на Полтавщині цієї ночі став мішенню для масованого комбінованого удару по об'єктах інфраструктури, у Саратовській області РФ прогриміли вибухи, в Індії в нічному клубі спалахнула пожежа, росіяни атакували Новгород-Сіверський, Фастів знову опинився під ударом росіян.

Атака на Кременчук

Кременчук на Полтавщині цієї ночі став мішенню для масованого комбінованого удару по об'єктах інфраструктури.  Мер зазначив, що офіційну та підтверджену інформацію щодо наслідків атаки буде оприлюднено обласною військовою адміністрацією після завершення оцінки ситуації.

Наразі у деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Окупанти вдарили по місту ракетами різних типів та безпілотниками. Під ударом окупантів була залізнична та енергетична інфраструктура. Також повідомляється, що на місцях влучань виникли масштабні пожежі.

Обстріл Чернігівщини та Київщини

Новгород-Сіверський

Увечері, 6 грудня, російські окупаційні війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині чотирма ударними безпілотниками типу «Герань-2».

За повідомленням начальника Новгород-Сіверської райдержадміністрації Олександра Селіверстова, внаслідок атаки було пошкоджено відділок поліції, будівлю медичного коледжу, а також щонайменше вісім приватних житлових будинків та цивільне авто.

Фастів

Пізно ввечері, 6 грудня, у Фастові, що на Київщині пролунали потужні вибухи. Російські терористи атакували  Фастів безпілотниками. Наразі невідомо, що саме перебувало під обстрілом ворогів.

Влада Київщини поки не коментувала атаку. Наслідки удару ще уточнюються.

Вибухи в Росії

У ніч на 7 грудня у Саратовській області Росії пролунали вибухи. Напередодні у регіоні оголошували тривогу через загрозу безпілотників.

За даними моніторингових каналів, у області працювала ППО, лунали потужні вибухи. Повідомляється, що під атакою БпЛА опинилось місто Енгельс.  Наслідки атаки наразі з боку окупаційної влади не розголошувались.

Смертельна пожежа в Індії

Внаслідок пожежі в нічному клубі в індійському штаті Гоа загинули щонайменше 23 людини. За словами начальника поліції штату, негайно після отримання повідомлення на місце події прибули пожежні та карети швидкої допомоги.

Відео з місця трагедії, які швидко поширились у соціальних мережах, показують вишикувані машини швидкої допомоги, що доставляють поранених до лікарень.  Влада штату працювала протягом ночі, щоб локалізувати вогонь і взяти ситуацію під контроль. Тіла всіх загиблих були знайдені, а пожежу вдалося повністю погасити.

