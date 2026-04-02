Лінія фронту станом на 2 квітня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках

З початку доби загарбник завдав 36 авіаційних ударів, скинув 119 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3545 дронів-камікадзе та здійснив 2822 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

2 квітня станом на 22:00 відбулося 213 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 92 окупанти та 43 – поранено, знищено артилерійську систему, сім одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, мотозасіб, два укриття особового складу ворога, пошкоджено бойову броньовану машину, артилерійську систему, гармату, п’ять одиниць автомобільної техніки, 53 укриття особового складу. Знищено або подавлено 157 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні відбулося три боєзіткнення, ворог здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники успішно відбили сім ворожих штурмів у бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Нова Кругляківка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Противник вісім разів намагався просунутися вперед у напрямках населених пунктів Надія, Новосергіївка, Новоєгорівка, Ставки, Лиман та Дробишеве. Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Українські воїни відбивали чотири штурми окупантів в районах Рай-Олександрівки та Платонівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 15 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Бересток, Степанівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та в бік Миколайпілля. Ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 49 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новопідгороднє й Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти 21 раз намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Вороне, Красногірське та у бік населених пунктів Іванівка, Андріївка-Клевцове, Соснівка, Степове, Вишневе, Вербове. Авіаудару зазнали Коломійці та Катеринівка.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 37 атак окупантів у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Прилуки, Варварівка, Залізничне, Святопетрівка, Мирне, Зелене, Гуляйпільське, Чарівне. Любицьке та Воздвижівка зазнали ворожих авіаударів. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог 13 разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степногірськ, Степове та у бік населених пунктів Новоданилівка, Лук’янівське й Приморське. Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Омельник, Широке, Копані, Рівне, Новоселівка, Оріхів та Преображенка.

Нагадаємо, триває 1499-й день повномасштабної війни в Україні.