Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 21 березня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація на фронті 21 березня
фото: Генштаб ЗСУ

21 березня на фронті відбулося 138 бойових зіткнення

Противник завдав 48 авіаційних ударів – скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 3512 дронів–камікадзе та здійснив 2375 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 березня на фронті відбулося 138 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав двох авіаударів, скинув сім авіабомб, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 12 з них – із застосуванням РСЗВ. На напрямку зафіксовано шість боєзіткнень.

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Охрімівка та Синельникове. Одна штурмова дія триває.

На Куп'янському напрямку

Ворог п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали три штурми окупантів в районі Середнього та у бік населених пунктів Ставки й Діброва. Одна штурмова дія триває.

На Слов'янському напрямку

Противник шість разів намагався просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку

Агресор один раз намагався покращити своє положення, атакуючи в районі Часового Яру, бій триває.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка, Софіївка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки. Одна штурмова дія триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Нове Шахове, Кучерів Яр, Білицьке, Новопавлівка. Шість ворожих атак триває

На Олександрівському напрямку

Ворог шість разів наступав у районі Тернового, Злагоди та Красногірського. Завдавав авіаудару по Покровському, Іванівці та Підгаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 11 атак у бік позицій наших захисників у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Заливне, Копані, Широке, Чарівне, Верхня Терса. Одна штурмова дія ворога триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив одну наступальну дію в напрямку Приморського. Завдавав авіаударів у районах Веселянки, Покровського, Оріхового.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив одну невдалу атаку в бік наших оборонців.

Нагадаємо, триває 1487-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти фронт Генштаб війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua