ЗСУ ліквідували російського військового, підозрюваного у тяжких злочинах

Фігурант кримінальних справ уклав контракт із армією РФ замість відбування покарання

Під час бойових дій українські військові ліквідували російського військовослужбовця, який раніше фігурував у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російський піхотинець Власов Андрій Миколайович фото: ГУР

За наявною інформацією, йдеться про військового, який проходив службу у складі 9-го мотострілецького полку 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації.

Повідомляється, що у 2022–2023 роках він підозрювався у скоєнні тяжких злочинів проти неповнолітніх. Водночас слідчі органи Росії не довели справу до вироку.

Замість цього, за даними джерел, 29 вересня 2025 року чоловік підписав контракт із російською армією, після чого пройшов скорочену підготовку та був направлений на тимчасово окуповані території України. Невдовзі після прибуття на фронт він загинув у бойових діях.

«Російська армія продовжує системну практику вербування осіб, які мали б відбувати покарання за тяжкі злочини. Замість цього їм дають зброю, фактично заохочуючи насильство та безкарність», – наголосили у відомстві.

