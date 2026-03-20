ЗСУ ліквідували російського військового, підозрюваного у тяжких злочинах

Єгор Голівець
Єгор Голівець
ЗСУ ліквідували російського військового, підозрюваного у тяжких злочинах
Українське військо ліквідувало російського штурмовика-педофіла
фото: ГУР

Фігурант кримінальних справ уклав контракт із армією РФ замість відбування покарання

Під час бойових дій українські військові ліквідували російського військовослужбовця, який раніше фігурував у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російський піхотинець Власов Андрій Миколайович
Російський піхотинець Власов Андрій Миколайович
фото: ГУР

За наявною інформацією, йдеться про військового, який проходив службу у складі 9-го мотострілецького полку 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації.

Повідомляється, що у 2022–2023 роках він підозрювався у скоєнні тяжких злочинів проти неповнолітніх. Водночас слідчі органи Росії не довели справу до вироку.

Замість цього, за даними джерел, 29 вересня 2025 року чоловік підписав контракт із російською армією, після чого пройшов скорочену підготовку та був направлений на тимчасово окуповані території України. Невдовзі після прибуття на фронт він загинув у бойових діях. 

«Російська армія продовжує системну практику вербування осіб, які мали б відбувати покарання за тяжкі злочини. Замість цього їм дають зброю, фактично заохочуючи насильство та безкарність», – наголосили у відомстві.

Нагалаємо, що українські розвідники провели успішну зачистку на Запорізькому напрямку та захопили в полон російських військових. У ГУР зазначили, що операцію виконали бійці підрозділу «Химера» у складі «Спецпідрозділу Тимура». Вони діяли в одному з населених пунктів на Запорізькому напрямку.

Раніше розвідники уразили новітню радіолокаційну станцію російської армії у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що впродовж перших двох тижнів березня спецпідрозділ «Примари» продовжив удари по системах протиповітряної оборони росіян на півострові.

Під час одного з нальотів було уражено радіолокаційну станцію «Валдай» – сучасний російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби з малорозмірними безпілотниками.

ЗСУ ліквідували російського військового, підозрюваного у тяжких злочинах
ЗСУ ліквідували російського військового, підозрюваного у тяжких злочинах
Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
Що відбувається з декларацією Єрмака. НАЗК прокоментувало скандал
Що відбувається з декларацією Єрмака. НАЗК прокоментувало скандал
«Сталевий фронт» Ахметова передав 157-й бригаді «Вампіри»
«Сталевий фронт» Ахметова передав 157-й бригаді «Вампіри»
Поліг під час виконання бойового завдання на «Азовсталі». Згадаймо Сергія Дишка
Поліг під час виконання бойового завдання на «Азовсталі». Згадаймо Сергія Дишка
Кафедральний собор у Сімферополі передано ПЦУ
Кафедральний собор у Сімферополі передано ПЦУ

