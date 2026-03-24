Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мінус «Бастіон» та пункти управління: Сили оборони завдали нищівних ударів по окупантах

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони знищили російський комплекс «Бастіон»
фото з відкритих джерел

Сили оборони знищили пускову установку російського берегового комплексу та розбили штаби ворога

Українські захисники продовжують методично знищувати військовий потенціал агресора. Протягом останньої доби Сили оборони успішно уразили пускову установку берегового ракетного комплексу «Бастіон», пункти управління та місця скупчення ворожих військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Повідомляється, що Збройні Сили України провели серію результативних атак. Так, уражено:

  • пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Актачі, Крим);
  • райони зосередження противника (Велика Новосілка, Донецька обл.), (Добре, Луганська обл.) та (Новозлатопіль, Запорізька обл.);
  • ремонтний підрозділ противника (Новозлатопіль, Запорізької обл.);
  •  пункт управління безпілотників (Велика Новосілка, Донецької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Зауважимо, «Бастіон» – ракетна система берегової оборони, створена в Росії спільно з білоруським підприємством «Техносоюзпроєкт». Комплекс призначений для ураження надводних кораблів різних класів.

Росія використовує цей комплекс для запусків надзвукових ракет «Онікс» по Одещині та Миколаївщині. Саме з «Бастіонів» окупанти регулярно атакують портову інфраструктуру та зернові термінали України. Росія має обмежену кількість таких комплексів, а кожна втрачена пускова установка — це мільйони доларів та місяці виробництва.

«Главком» писав, що пізно ввечері, 22 березня в Одеській області прогриміли потужні вибухи. Окупанти атакують регіон ударними дронами.

Водночас на Одещині загинула провідниця, коли допомагала евакуювати пасажирів із потягу під час повітряної тривоги в ніч проти 22 березня. Зустрічний потяг, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм. Ілона Вовк – так звали провідницю, яку смертельно травмував зустрічний потяг під час евакуації пасажирів на Одещині в ніч проти 22 березня. 

Теги: Генштаб росія ворог ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua