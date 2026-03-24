Мінус «Бастіон» та пункти управління: Сили оборони завдали нищівних ударів по окупантах

Сили оборони знищили пускову установку російського берегового комплексу та розбили штаби ворога

Українські захисники продовжують методично знищувати військовий потенціал агресора. Протягом останньої доби Сили оборони успішно уразили пускову установку берегового ракетного комплексу «Бастіон», пункти управління та місця скупчення ворожих військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Повідомляється, що Збройні Сили України провели серію результативних атак. Так, уражено:

пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Актачі, Крим);

райони зосередження противника (Велика Новосілка, Донецька обл.), (Добре, Луганська обл.) та (Новозлатопіль, Запорізька обл.);

ремонтний підрозділ противника (Новозлатопіль, Запорізької обл.);

пункт управління безпілотників (Велика Новосілка, Донецької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Генштаб підтвердив знищення «Бастіону»

Зауважимо, «Бастіон» – ракетна система берегової оборони, створена в Росії спільно з білоруським підприємством «Техносоюзпроєкт». Комплекс призначений для ураження надводних кораблів різних класів.

Росія використовує цей комплекс для запусків надзвукових ракет «Онікс» по Одещині та Миколаївщині. Саме з «Бастіонів» окупанти регулярно атакують портову інфраструктуру та зернові термінали України. Росія має обмежену кількість таких комплексів, а кожна втрачена пускова установка — це мільйони доларів та місяці виробництва.

«Главком» писав, що пізно ввечері, 22 березня в Одеській області прогриміли потужні вибухи. Окупанти атакують регіон ударними дронами.

Водночас на Одещині загинула провідниця, коли допомагала евакуювати пасажирів із потягу під час повітряної тривоги в ніч проти 22 березня. Зустрічний потяг, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм. Ілона Вовк – так звали провідницю, яку смертельно травмував зустрічний потяг під час евакуації пасажирів на Одещині в ніч проти 22 березня.