Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 2 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

2 лютого на фронті відбулося 147 бойових зіткнень

Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 5199 дронів-камікадзе та здійснив 2860 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

2 лютого на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили одну атаку противника. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка, Фиголівка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі населеного пункту Загризове та в бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили сім атак у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків, Діброви. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Калеників, Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник здійснив одну атаку у напрямку населеного пункту Червоне, отримав відсіч.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Новопалівки, Миколайпілля, Софіївки.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районі Єгорівки, Злагоди та у бік Остапівського.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів – у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля, Зеленого. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Залізничне, Лісне, Гірке, Копані, Долинка, Воздвижівка, Барвінівка.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував позиції наших захисників у районі Приморського.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1440-й день повномасштабної війни в Україні.

