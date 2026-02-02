Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу

2 лютого на фронті відбулося 147 бойових зіткнень

Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 5199 дронів-камікадзе та здійснив 2860 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

2 лютого на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили одну атаку противника. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка, Фиголівка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак.

На Куп'янському напрямку

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі населеного пункту Загризове та в бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили сім атак у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків, Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Калеників, Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку

Противник здійснив одну атаку у напрямку населеного пункту Червоне, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Новопалівки, Миколайпілля, Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районі Єгорівки, Злагоди та у бік Остапівського.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів – у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля, Зеленого. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Залізничне, Лісне, Гірке, Копані, Долинка, Воздвижівка, Барвінівка.

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував позиції наших захисників у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

