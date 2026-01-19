Головна Країна Події в Україні
Росія розпочала тотальну примусову мобілізацію на окупованих територіях

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

До армії забирають навіть тих, хто має серйозні хронічні захворювання або групу інвалідності

Окупаційні війська продовжують масштабну кампанію примусового призову чоловіків на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦНС, до лав армії агресора забирають навіть тих, хто має серйозні хронічні захворювання або групу інвалідності. Таких мобілізованих без жодної медичної перевірки чи належної підготовки відправляють безпосередньо на першу лінію фронту, використовуючи їх як «гарматне м’ясо» для виявлення вогневих позицій українських захисників.

Самі російські командири у приватних та публічних розмовах не приховують, що мешканці окупованого Донбасу не проходять повноцінних навчань. Окупанти ставляться до цього контингенту виключно як до витратного матеріалу, завдання якого – масованістю заповнювати прогалини в підрозділах. Відсутність медоглядів та професійного вишколу підтверджує стратегію Кремля щодо повного виснаження людського ресурсу на захоплених територіях.

Темпи примусового призову найближчим часом лише зростатимуть. Про це свідчить нещодавнє розпорядження ватажка окупаційної адміністрації Донеччини Дениса Пушиліна. Згідно з його «указом», у регіоні створюються спеціальні призовні комісії для залучення до лав бойовиків чоловіків 1996-2008 років народження. Таким чином, під примусову мобілізацію потрапляє молодь, якій ледь виповнилося 18 років, що ще раз підкреслює цинізм дій окупаційної влади.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку. 

Відомо, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

