Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар

Обставини теракту зараз повністю аналізуються, наголосив президент
фото: Національна поліція

Виконавці теракту були завербовані через Telegram, наголосив президент

Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія, виконавці були завербовані через соцмережу Telegram. За даними розвідки, росіяни збираються й надалі організовувати подібні напади. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський наголосив, що у Львові був саме теракт, цинічний та жорстокий і «іншу кваліфікацію складно обрати».

«Обставини цього теракту зараз повністю аналізуються. Багато фактів уже є. Виконавці були завербовані через Telegram. Організація теракту – російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству. І я доручив сьогодні пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини. Вже є певний досвід протидії у наших правоохоронців. Десятки аналогічних ситуацій не допущені. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам», – заявив Зеленський.

За словами президента, потрібно більше активності та більше залученості самих громад, місцевих керівників, урядових інституцій, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу.

«У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей», – сказав Зеленський.

Напередодні стало відомо, що затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю. 

Нагадаємо, раніше мерЛьвова Андрій Садовий розповів про стан потерпілих через теракт та звернувся до СБУ. 

Також правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину.



