Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області – DeepState
Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області
скриншот з deepstatemap.live

Окупанти мали просування в межах Гуляйполя

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Російські окупаційні війська могли захопити село Красногірське в Запорізькій області та просунутися на кількох ділянках фронту.

Крім того, окупанти мали просування в межах Гуляйполя Запорізької області, а також у районі Залізнянського в Бахмутському районі Донецької області.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.

Теги: DeepState окупанти

