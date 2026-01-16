Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області – DeepState

Окупанти мали просування в межах Гуляйполя

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Російські окупаційні війська могли захопити село Красногірське в Запорізькій області та просунутися на кількох ділянках фронту.

Крім того, окупанти мали просування в межах Гуляйполя Запорізької області, а також у районі Залізнянського в Бахмутському районі Донецької області.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.