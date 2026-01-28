Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року
Нині триває 1435-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 32 штурмові атаки ворога

За минулу добу відбулося 105 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України 92 авіаційних ударів та скинули 275 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7915 дронів-камікадзе та здійснили 3903 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 61 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Великомихайлівка, Орли Дніпропетровської області; Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Ніженка, Розівка, Воздвижівка, Чарівне, Одарівка, Таврійське, Жовта Круча Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська та Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Торське та в бік Новосергіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Поблизу населеного пункту Федорівка та у бік Платонівки противник тричі атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано одне боєзіткнення у напрямку Бондарного.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 32 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Покровськ, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог шість разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вербове, Злагода та у бік Нового Запоріжжя.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Противник 22 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку у районі Плавнів.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року фото 12

Нагадаємо, триває 1435-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ураження об'єктів ППО та нафтового термінала РФ: Генштаб розкрив подробиці
Ураження об'єктів ППО та нафтового термінала РФ: Генштаб розкрив подробиці
22 сiчня, 13:21
Відпочинок для бійців все одно надають, навіть під час активних бойових дій
Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку
18 сiчня, 19:48
Нині триває 1423-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року
16 сiчня, 08:14
Нині триває 1419-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року
12 сiчня, 08:30
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 521 танк
Втрати ворога станом на 8 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
8 сiчня, 06:52
Ситуація на фронті 3 січня
Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу
3 сiчня, 22:48
Будинок, у якому ховалися окупанти
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
3 сiчня, 19:15
Прощання з ліквідованим загарбником відбудеться 2 січня 2026 року у місті Кизил
Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
1 сiчня, 14:08
Ситуація на фронті 29 грудня
Лінія фронту станом на 29 грудня 2025. Зведення Генштабу
29 грудня, 2025, 22:27

Події в Україні

Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв
Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв
Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні
Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року
Аварійні відключення світла запроваджено 28 січня 2026 року у деяких областях
Аварійні відключення світла запроваджено 28 січня 2026 року у деяких областях
Втрати ворога станом на 28 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Атака на Запоріжжя: пошкоджено понад 100 квартир та десятки авто
Атака на Запоріжжя: пошкоджено понад 100 квартир та десятки авто

Новини

Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Вчора, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
26 сiчня, 14:54

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua