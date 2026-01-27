Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року
Нині триває 1434-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 33 штурмові атаки ворога

За минулу добу відбулося 103 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України 99 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7462 дрони-камікадзе та здійснили 3838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Чарівне, Копані, Різдвянка, Воздвижівка, Юрківка, Таврійське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу противника, три пункти управління БпЛА, реактивну систему залпового вогню та пункт управління ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав шести авіаударів, скинувши 11 керованих бомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивної системи залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Лиману.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у напрямках Дробишевого та Лиману.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

У районі Платонівки та у бік Ямполя, противник двічі атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 33 штурмові та наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази атакував наші позиції в районі Зеленого Гаю та у бік Нового Запоріжжя.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Противник 16 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки, в напрямку Приморського та у районі Степногірська.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року фото 11

  Нагадаємо, триває 1434-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів
Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року
22 сiчня, 08:29
Українські захисники відбили атаку та знищили понад 20 окупантів
РФ намагалась прорвати кордон на одному з напрямків – ДПСУ
17 сiчня, 07:28
Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області
Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області – DeepState
16 сiчня, 05:21
Ситуація на фронті 12 січня
Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу
12 сiчня, 22:35
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 892 бойові броньовані машини
Втрати ворога станом на 12 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
12 сiчня, 06:59
Ситуація на фронті 6 січня
Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу
6 сiчня, 22:30
Росіянин розповідає, що пішов на війну, аби заробити грошей і витягти свого сина з в’язниці
Полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати
4 сiчня, 19:15
Ситуація на фронті 2 січня
Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу
2 сiчня, 22:20
Дронова атака РФ у перший день року пошкодила порти Одещини
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено причали та техніку
1 сiчня, 14:09

Події в Україні

Окупанти атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині
Окупанти атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині
Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року
Аварійні відключення світла запроваджено 27 січня 2026 року у кількох областях
Аварійні відключення світла запроваджено 27 січня 2026 року у кількох областях
Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини
Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини
Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Затримки до восьми годин. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги запізнюються через негоду
Затримки до восьми годин. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги запізнюються через негоду

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua