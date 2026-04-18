WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах

США прагне змусити Іран розблокувати Ормузьку протоку

Найближчим часом американські військові планують розпочати операції з висадки на борт та взяття під контроль торгових суден і нафтових танкерів, пов'язаних з Іраном. Про це повідомляє The Wall Street Journal, зазначаючи, що такі заходи санкціоновані адміністрацією Трампа для посилення економічного тиску на Тегеран. Про це повідомляє «Главком».

Вашингтон прагне змусити іранську владу розблокувати Ормузьку протоку та переглянути позицію щодо ядерної програми.

Активізація дій США відбувається у відповідь на посилення іранського контролю над протокою. Зокрема, у суботу іранські сили атакували кілька цивільних суден, попри попередні запевнення глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі щодо безпеки морського сполучення. Повідомляється, що Тегеран оголосив водний шлях зоною «суворого контролю».

За даними Центрального командування США, у межах чинної морської блокади американські сили вже завадили виходу з іранських портів 23 суднам. Новий етап кампанії передбачає розширення операції на весь світ: американські військові планують перехоплювати судна з іранською нафтою та зброєю навіть за межами Перської затоки.

Як відомо, Іран планує запровадити нову систему управління трафіком. Як повідомляють джерела CNN, пріоритет у проходженні через протоку надаватиметься суднам, які оперативно адаптуються до нових протоколів та сплачують збори за так звані «послуги безпеки». Кораблі, які відмовляться від оплати цих внесків, стикатимуться із затримками в русі. Іранська влада називає таку селективність частиною впровадження «нового порядку» контролю над стратегічним водним шляхом.

Раніше високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності.

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.