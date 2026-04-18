Головна Світ Політика
search button user button menu button

WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

США прагне змусити Іран розблокувати Ормузьку протоку

Найближчим часом американські військові планують розпочати операції з висадки на борт та взяття під контроль торгових суден і нафтових танкерів, пов'язаних з Іраном. Про це повідомляє The Wall Street Journal, зазначаючи, що такі заходи санкціоновані адміністрацією Трампа для посилення економічного тиску на Тегеран. Про це повідомляє «Главком».

Вашингтон прагне змусити іранську владу розблокувати Ормузьку протоку та переглянути позицію щодо ядерної програми.

Активізація дій США відбувається у відповідь на посилення іранського контролю над протокою. Зокрема, у суботу іранські сили атакували кілька цивільних суден, попри попередні запевнення глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі щодо безпеки морського сполучення. Повідомляється, що Тегеран оголосив водний шлях зоною «суворого контролю».

За даними Центрального командування США, у межах чинної морської блокади американські сили вже завадили виходу з іранських портів 23 суднам. Новий етап кампанії передбачає розширення операції на весь світ: американські військові планують перехоплювати судна з іранською нафтою та зброєю навіть за межами Перської затоки.

Як відомо, Іран планує запровадити нову систему управління трафіком. Як повідомляють джерела CNN, пріоритет у проходженні через протоку надаватиметься суднам, які оперативно адаптуються до нових протоколів та сплачують збори за так звані «послуги безпеки». Кораблі, які відмовляться від оплати цих внесків, стикатимуться із затримками в русі. Іранська влада називає таку селективність частиною впровадження «нового порядку» контролю над стратегічним водним шляхом.

Раніше високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності. 

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Теги: Іран США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua