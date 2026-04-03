На фронті поліг волонтер, учасник Революції Гідності. Згадаймо Максима Кебаса

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Кебаса.

Водій-електрик 414 окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» Максим Тарасович Кебас на позивний Семен загинув у Павлограді 17 березня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Максим Кебас народився 14 грудня 1969 року в Києві, виріс на Оболоні. Закінчив гімназію №143 та СПТУ №25, здобув фах автомеханіка. Працював бізнес-тренером та організаційним консультантом, мав освіту у сфері психології, зокрема як військовий психолог.

Був активним учасником Революції Гідності, з 2014 року займався волонтерською діяльністю, допомагаючи нашим військовим.

З перших днів повномасштабного вторгнення у 2022 році добровільно став на захист держави. Проходив службу у підрозділах територіальної оборони, 59 окремій мотопіхотній бригаді та 414 окремій бригаді безпілотних систем. Брав участь в обороні Києва, у боях на херсонському, бахмутському, донецькому та покровському напрямках.

Загинув Максим Кебас 17 березня 2026 року у місті Павлоград. Сотні людей зібралися 24 березня на Алеї Героїв на Оболоні, щоб вшанувати пам'ять воїна, який віддав своє життя за Україну.

Оболонь прощається із захисником фото: Кирило Фесик/Facebook

Прощання з Максимом Кебасом фото% Кирило Фесик/Faceboook

Побратими вшановують пам'ять полеглого захисника фот: Кирило Фесик/Facebook

Захисник був нагороджений, зокрема, відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест» та іншими бойовими нагородами.

Максим Кебас фото з Facebook-сторінки доньки воїна Христини Кебас

«17 березня мій світ став порожнім. Не стало мого татуся Максима Кебаса – мого найкращого друга, людини, яка завжди була на моєму боці, яка вчила любити цей світ і захищала його як волонтер та воїн», – написала донька захисника Христя Кебас.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.