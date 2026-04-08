Перемир'я США та Ірану: Тереган розповів, що буде з Ормузькою протокою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Перемир'я США та Ірану: Тереган розповів, що буде з Ормузькою протокою
Іран погодився на умовне перемир’я та відкриття Ормузької протоки на два тижні
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Окремо Іран подякував пакистанській стороні за посередництво у перемовинах

Іран підтвердив можливість часткового відкриття Ормузької протоки під час двотижневого перемир'я зі США та Ізраїлем. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, пише «Главком».

«Протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за координації зі Збройними силами Ірану та з належним урахуванням технічних обмежень», – додав він.

За словами міністра, ця позиція узгоджена на рівні Вищої ради національної безпеки Ірану.

Як повідомлялось, Вища рада національної безпеки Ірану оприлюднила заяву, в якій оголосила про «історичну перемогу» у війні проти США та їхніх союзників, а також повідомила про досягнення ключових домовленостей

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити військові дії проти Ірану на два тижні, оголосивши про початок двостороннього перемир’я. За його словами, це рішення пов’язане з досягненням ключових військових цілей і значним прогресом у переговорах щодо довгострокового миру на Близькому Сході. 

Згодом стало відомо, що Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню в межах двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом.

