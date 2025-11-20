Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 20 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1366-й день повномасштабної війни в Україні

Російські загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши при цьому 82 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 2 357 дронів-камікадзе та здійснили 3008 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 листопада станом на 22:00 відбулося 161 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав два авіаційних удари, скинув п’ять керованих бомб, здійснив 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної систем залпового вогню

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні противник шість разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог сьогодні здійснив дві наступальні дії у бік Піщаного.

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили десять штурмових дій противника у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Ворог 13 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки. Дотепер триває два бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного й Ступочок. Бої тривають у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Противник 56 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 16 атак загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Степове, Рибне та Красногірське.

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Агресор десять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Яблукового та Рівнопілля.

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки у районі Кам’янського й у бік Степногірська.

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Бойових зіткнень не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1366-й день повномасштабної війни в Україні.

