Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу

Триває 1366-й день повномасштабної війни в Україні

Російські загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши при цьому 82 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 2 357 дронів-камікадзе та здійснили 3008 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

20 листопада станом на 22:00 відбулося 161 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав два авіаційних удари, скинув п’ять керованих бомб, здійснив 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної систем залпового вогню

Сьогодні противник шість разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.

На Куп'янському напрямку

Ворог сьогодні здійснив дві наступальні дії у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили десять штурмових дій противника у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.

На Слов'янському напрямку

Ворог 13 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки. Дотепер триває два бойові зіткнення.

На Краматорському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного й Ступочок. Бої тривають у двох локаціях.

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Противник 56 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 16 атак загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Степове, Рибне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку

Агресор десять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Яблукового та Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки у районі Кам’янського й у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Бойових зіткнень не зафіксовано.

