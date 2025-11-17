Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року
Нині триває 1363-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці

За минулу добу відбулося 216 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, скинувши 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 122 обстріли, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 082 дрони-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Демурине, Лісне, Данилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка, Білогір’я, Тернувате, Оріхів Запорізької області; Садове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одну артилерійську систему російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 11 керованих авіабомб, здійснив 148 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Учора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровин Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни, Зарічне, Новоселівка та у напрямку Лиману, Новоселівки і Ставків.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося шість бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Степанівка, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 75 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгороднє, Гришине, Кучерів Яр, Вільне.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року фото 12

 Нагадаємо, триває 1363-й день повномасштабної війни в Україні.

