Обстріляли власні командири: полонений окупант подякував ЗСУ (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Обстріляли власні командири: полонений окупант подякував ЗСУ (відео)
До полону ЗСУ потрапив російський окупант Даниїл Букарєв 2000 року народження з міста Рязань
Один із затриманих окупантів пішов воювати проти України, аби скоротити собі термін ув’язнення

Один із російських окупантів, яких узяли в полон на лиманському напрямку українські військові 110 окремої бригади територіальної оборони, розповів, як до нього ставилися самі ж росіяни та як він потрапив до армії РФ. Відео із розповіддю окупанта опублікував Telegram-канал «Николаевский Ванек», інформує «Главком».

До полону наших військових потрапив Даниїл Букарєв 2000 року народження з міста Рязань. Зазначається, що він служив у російській бригаді 169 омсбр. За його словами, він пішов воювати, щоб скоротити свій термін ув’язнення, однак росіяни «кинули його на м’ясо», зазначається в дописі. Після тижня військової підготовки, окупанта відвезли на Ямпіль.

Росіянин розповів, що їм видали мотоцикли, однак вирватися з п'ятьох осіб вдалося лише двом, тепер полоненим росіянам. Він також стверджує: коли росіяни зрозуміли, де вони ховаються, то відкрили по них вогонь, ймовірно, для того, аби їхні військові не здалися в полон ЗСУ.

Ба більше, окупант подякував українським захисникам, що вони його та другого полоненого «врятували», а також надали медичну допомогу, дали їжі та води. У відео росіянин також заявив, що Міноборони Росії не виплачує йому гроші за службу. Наприкінці він звернувся до росіян та закликав не вірити в пропаганду «з телевізора» та не йти воювати проти України.

Раніше «Главком» повідомляв, що Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також «Главком» розповідав про те, що полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

Теги: росія окупанти ЗСУ полон росіяни

