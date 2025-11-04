Обстріляли власні командири: полонений окупант подякував ЗСУ (відео)

Один із затриманих окупантів пішов воювати проти України, аби скоротити собі термін ув’язнення

Один із російських окупантів, яких узяли в полон на лиманському напрямку українські військові 110 окремої бригади територіальної оборони, розповів, як до нього ставилися самі ж росіяни та як він потрапив до армії РФ. Відео із розповіддю окупанта опублікував Telegram-канал «Николаевский Ванек», інформує «Главком».

До полону наших військових потрапив Даниїл Букарєв 2000 року народження з міста Рязань. Зазначається, що він служив у російській бригаді 169 омсбр. За його словами, він пішов воювати, щоб скоротити свій термін ув’язнення, однак росіяни «кинули його на м’ясо», зазначається в дописі. Після тижня військової підготовки, окупанта відвезли на Ямпіль.

Росіянин розповів, що їм видали мотоцикли, однак вирватися з п'ятьох осіб вдалося лише двом, тепер полоненим росіянам. Він також стверджує: коли росіяни зрозуміли, де вони ховаються, то відкрили по них вогонь, ймовірно, для того, аби їхні військові не здалися в полон ЗСУ.

Ба більше, окупант подякував українським захисникам, що вони його та другого полоненого «врятували», а також надали медичну допомогу, дали їжі та води. У відео росіянин також заявив, що Міноборони Росії не виплачує йому гроші за службу. Наприкінці він звернувся до росіян та закликав не вірити в пропаганду «з телевізора» та не йти воювати проти України.

