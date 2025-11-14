Бійці ССО показали зачистку Куп'янська від росіян (відео)

Росіяни мали значну кількість сил та укріплені вогневі позиції, що суттєво переважали силам ЗСУ

Бійці 8-го окремого полку ССО знищили будівлю, в якій засіли окупанти, у центральній частині Куп’янська із застосуванням протитанкових мін ТМ-72. Відео прямих дій операторів 8-го окремого полку ССО на Харківщині опублікувала пресслужба підрозділу, пише «Главком».

«У ході розвідки група ССО виявила противника в одній зі споруд. Ворог мав переважаючі сили та укріплені вогневі позиції. Група ССО розірвала контакт без втрат. Виявлена будівля, де противник тримав оборону, була повністю знищена із застосуванням мін ТМ-72 у подальшому», – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, пропаганда РФ запустила у TikTok серію фейкових відео про «повне оточення Куп’янська» Харківської області російськими військовими. У роликах згенеровані штучним інтелектом «бійці ЗСУ» говорять про «критичну ситуацію» на цій ділянці фронту.

Раніше начальник управління комунікацій угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов спростував заяви про оточення Куп’янська російськими військами. За його словами, наразі росіяни присутні лише в північній частині міста та намагаються прорватися до його центру.