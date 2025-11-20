Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 20 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 20 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 597 бойових броньованих машин
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 20 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 162 120 (+890) осіб
  • танків – 11 357 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 597 (+2) од.
  • артилерійських систем – 34 530 (+19) од.
  • РСЗВ – 1 546 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 247 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+41) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 703 (+68) од.
  • спеціальна техніка – 4 002 (+1) од.
Втрати ворога станом на 20 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

 Нагадаємо, триває 1366-й день повномасштабної війни в Україні.

Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
