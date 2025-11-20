Втрати ворога станом на 20 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 20 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 20 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 20 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 162 120 (+890) осіб
- танків – 11 357 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 597 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 530 (+19) од.
- РСЗВ – 1 546 (+0) од.
- засоби ППО – 1 247 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+41) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 703 (+68) од.
- спеціальна техніка – 4 002 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1366-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0