Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 21 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

21 квітня на фронті відбулося 194 бойові зіткнення

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3982 дронів–камікадзе та здійснив 2112 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

21 квітня на фронті відбулося 194 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з них – із РСЗВ.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в бік Бочкового. Одна штурмова дія триває.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог атакував два рази, у районі Новоосинового та в бік Курилівки.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали сім штурмів окупантів, в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та Діброва.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник два рази намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти сім разів атакували в бік Никифорівки, Голубівки, Бондарного, Майського, Васютинського та Маркового. Одна штурмова дія триває.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Новодмитрівки. Три атаки триває.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 43 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка та Василівка. Чотири штурмові дії ворога тривають.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти 12 разів атакували у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Злагода та у бік Калинівського.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 11 атак окупантів у районах Залізничного, Святопетрівки, Гіркого, Гуляйпільського та Староукраїнки. Дві атаки триває.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог п’ять разів атакував в бік в Щербаків, Плавнів та Степногірська. Одна атака іще триває.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник проводив чотири штурмові дії.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1518-й день повномасштабної війни в Україні.

