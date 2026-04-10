Захист неба над Україною. Зеленський повідомив гарну новину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Захист неба над Україною. Зеленський повідомив гарну новину
Patriot – це американські зенітні ракетні комплекси
фото: www.nato.int

Президент прокоментував поточний стан постачання ракет для «петріотів»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що партнери продовжують постачати Україні ракети для систем Patriot, зокрема цими днями надійшла нова партія. Про це глава держави зауважив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Станом на зараз ракети для «петріотів» партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була», – сказав президент.

Також на зустрічі Зеленський розповів про результати останніх операцій в тилу ворога та назвав три міста, які Путін дав наказ захопити до Дня Перемоги.

Нагадаємо, Іспанія під час візиту президента Володимира Зеленського до Мадрида пообіцяла передати Україні п’ять ракет до системи протиповітряної оборони Patriot. Йдеться про ракети типу PAC-2, які перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії, дислокованого у Марінесі (Валенсія).

Раніше уряд Великої Британії оголосив про термінове виділення €115 млн на зміцнення протиповітряної оборони України. Зазначається, що фінансування буде оперативно спрямоване на посилення української ППО, захист військових на передовій, а також критичної інфраструктури і міст від повітряних атак Росії.

Як повідомлялося, Сили оборони України посилять протиповітряну оборону новими шведськими системами Tridon Mk2, призначеними для знищення дронів та інших повітряних цілей. Про передачу цих сучасних комплексів повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Комплекси дозволять підвищити ефективність боротьби із дронами типу «Шахед» та іншими повітряними загрозами. Закупівля систем фінансується шведською стороною: на ці потреби виділено €400 млн. Це майже третина від загального пакета військової допомоги обсягом €1,2 млрд, який Швеція оголосила у лютому.

Зауважимо, в Україні запрацював експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони. Перші результати вже зафіксовано: у Харківській області збито кілька ворожих безпілотників.

Захист неба над Україною. Зеленський повідомив гарну новину
Захист неба над Україною. Зеленський повідомив гарну новину
