Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану
фото: Посольство України у ФРН

Андрій Мельник заявив Раді Безпеки ООН, що Росія надає розвідувальну підтримку, включаючи супутникові знімки та інші дані, щоб допомогти Ірану атакувати військові об'єкти США в регіоні

Посол України в Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник під час виступу на Раді Безпеки заявив, що зміцнення військових зв'язків між Росією та Іраном становить критичну небезпеку для міжнародної стабільності. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За його словами, Москва надає Тегерану розвідувальні дані та супутникові знімки, які використовуються для нанесення ударів по американських військових об'єктах у регіоні.

Особливу увагу дипломат приділив обміну технологіями безпілотників. Мельник підкреслив наявність доказів того, що Росія не лише освоїла виробництво вдосконалених версій дронів типу Shahed, а й почала постачати ці ударні БпЛА назад до Ірану. Це дозволяє Тегерану нарощувати інтенсивність атак на цілі по всьому Близькому Сходу, поглиблюючи дестабілізацію в зоні конфлікту.

Український представник закликав світову спільноту до рішучих кроків, наголосивши на необхідності надати Україні можливості для знищення центрів виробництва дронів глибоко в тилу РФ. На думку дипломата, посилення ракетного потенціалу України та ліквідація спільних потужностей агресорів стане вагомим внеском у відновлення миру не лише в Європі, а й на Близькому Сході.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США.  

За словами Трампа, сторони вже досягли домовленостей приблизно за 15 пунктами потенційної угоди. «У них не буде ядерної зброї – це пункт номер один. Це пункти номер один, два і три. У них ніколи не буде ядерної зброї - вони з цим погодилися», – заявив президент США.

Нагадаємо, США та Іран провели «продуктивні та конструктивні» переговори щодо повного врегулювання військових дій на Близькому Сході. На тлі позитивної динаміки діалогу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

