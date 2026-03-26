ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Дніпропетровщині

Десантники 95-ї бригади витіснили російські сили та закріпилися у населеному пункті

Підрозділи Збройних сил України взяли під повний контроль населений пункт Березове у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що операцію виконали підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. «Підрозділи 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ взяли під повний контроль населений пункт Березове Дніпропетровської області», – йдеться у повідомленні.

фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook

У командуванні наголосили, що українські військові продовжують поступово витісняти російські сили. «Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі. Там, де заходять підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України - противник зазнає колосальних втрат, або залишається в українській землі назавжди», – зазначили у ДШВ.

Нагадаємо, що Сили оборони уразили низку військових об’єктів Росії. У ніч на 26 березня Сили оборони України зокрема знищили зенітний ракетний комплекс «Тор-М1» у районі Новопскова на території тимчасово окупованої Луганської області. Також уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на Донеччині.

Крім того, українські воїни били по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка у Луганській області.

Раніше підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. Кіріші, Ленінградська обл., РФ). За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства – займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів. Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюються.

Генштаб наголошує, що Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод має встановлену потужність переробки близько 20-21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора.