Чи знайшла Росія альтернативу Starlink – аналіз ISW

Скарги російських мілблогерів почастішали після того, як SpaceX закрила доступ російських військ до Starlink

Підрозділи РФ на низці ділянок фронту зіткнулися з перебоями у зв’язку та потребують додаткового радіо- й супутникового обладнання

Згідно з аналізом Інституту вивчення війни, Росія наразі не має повноцінної технологічної заміни Starlink, а блокування доступу до супутникового зв’язку вже ускладнює бойові дії її військ в Україні. Російські мілблогери визнають проблеми зі зв’язком на окремих ділянках фронту після того, як SpaceX обмежила використання незареєстрованих терміналів, хоча водночас стверджують, що частина командирів намагалася заздалегідь створити альтернативні канали зв’язку, пише «Главком».

Російські «воєнкори» повідомляють, що після обмеження доступу до Starlink підрозділи РФ на низці ділянок фронту зіткнулися з перебоями у зв’язку та потребують додаткового радіо- й супутникового обладнання. Один із мілблогерів назвав рішення про блокування «вкрай невдалим».

Водночас він заявив, що частина «мудрих» російських командирів усвідомлювала ризики залежності від Starlink і намагалася заздалегідь підготувати альтернативні засоби зв’язку. Однак, за його словами, ці рішення не здатні повністю компенсувати втрату супутникового інтернету, і значна частина зв’язку російських військ нині здійснюється наземними каналами.

Як зазначають аналітики, скарги російських мілблогерів на проблеми з наземними операціями та тактичними ударами почастішали після того, як SpaceX у координації з українською стороною закрила доступ російських військ до Starlink на території України 5 лютого.

«Російським силам буде важко підтримувати свою кампанію з повітряного перехоплення на полі бою на раніше високому рівні інтенсивності в найближчій перспективі, якщо російські сили не зможуть знайти обхідні шляхи для блоків або адаптувати нові технологічні рішення для заміни Starlink», – йдеться у висновку аналітиків.

Як повідомлялось, російські окупанти планують використати зрадників в Україні, щоб активувати відключені термінали супутникового зв’язку Starlink.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.