Лінія фронту станом на 27 вересня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 27 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав  55 авіаційних ударів, скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2230 дрони-камікадзе та здійснили 3389 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

27 вересня станом на 22:00 відбулося 145 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 154 окупанти, з яких 90 – безповоротно. Наші захисники знищили три одиниці автомобільної техніки та 22 безпілотних літальних апарати. Також значно пошкоджено три артилерійські системи, танк, два засоби РЕБ. Окрім цього українські захисники уразили десять укриттів особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, один бій триває. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, при цьому скинув 44 керованих авіабомб, здійснив 169 обстрілів, з яких 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки, на даний час два боєзіткнення продовжуються.

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське. Досі у трьох локаціях бої продовжуються.

На Сіверському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорватися поблизу Серебрянки, Федорівки та у бік Дронівки, один бій триває.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 40 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 16 ворожих атак на позиції наших військ у районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

Нагадаємо, триває 1312-й день повномасштабної війни в Україні.

Лінія фронту станом на 27 вересня 2025. Зведення Генштабу
