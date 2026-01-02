На Полтавщині в різних приміщеннях одного будинку виявлено два тіла: подробиці від поліції

На тілі померлого чоловіка правоохоронці виявили явні ознаки насильницької смерті

1 січня в будинку в селі Великі Будища Полтавщини виявили тіла чоловіка й жінки, в одного з них були ознаки насильницької смерті. Про це повідомила поліція Полтавської області.

«Про виявлення чоловіка без ознак життя 1 січня повідомили місцеві мешканці. [...] Під час огляду місця події на тілі померлого чоловіка правоохоронці виявили явні ознаки насильницької смерті», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оголосили про відкриття кримінального провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«За попередньою інформацією, [...] у приватному домоволодінні виник побутовий конфлікт між родичами. У ході сварки чоловік 1981 року народження, імовірно, спричинив смертельні тілесні ушкодження родичу 1955 року народження», – зазначено в релізі.

Причину смерті має встановити судово-медична експертиза, підкреслили в поліції.

«Наразі особу, яка може бути причетною до злочину, затримано», – йдеться у повідомленні.

«Також у будинку цього ж домоволодіння виявлено без ознак життя співмешканку загиблого. Під час візуального огляду слідів насильницької смерті на її тілі не виявлено. Імовірно, жінка померла внаслідок переохолодження», – повідомили правоохоронці.

Причину смерті жінки теж має остаточно з'ясувати експертиза.

