На Полтавщині в різних приміщеннях одного будинку виявлено два тіла: подробиці від поліції

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На Полтавщині в різних приміщеннях одного будинку виявлено два тіла: подробиці від поліції
Поліція виявила два тіла на Полтавщині
фото з відкритих джерел

На тілі померлого чоловіка правоохоронці виявили явні ознаки насильницької смерті

1 січня в будинку в селі Великі Будища Полтавщини виявили тіла чоловіка й жінки, в одного з них були ознаки насильницької смерті. Про це повідомила поліція Полтавської області.

«Про виявлення чоловіка без ознак життя 1 січня повідомили місцеві мешканці. [...] Під час огляду місця події на тілі померлого чоловіка правоохоронці виявили явні ознаки насильницької смерті», – йдеться в повідомленні.

 Правоохоронці оголосили про відкриття кримінального провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«За попередньою інформацією, [...] у приватному домоволодінні виник побутовий конфлікт між родичами. У ході сварки чоловік 1981 року народження, імовірно, спричинив смертельні тілесні ушкодження родичу 1955 року народження», – зазначено в релізі.

Причину смерті має встановити судово-медична експертиза, підкреслили в поліції.

«Наразі особу, яка може бути причетною до злочину, затримано», – йдеться у повідомленні.

«Також у будинку цього ж домоволодіння виявлено без ознак життя співмешканку загиблого. Під час візуального огляду слідів насильницької смерті на її тілі не виявлено. Імовірно, жінка померла внаслідок переохолодження», – повідомили правоохоронці.

Причину смерті жінки теж має остаточно з'ясувати експертиза.

Нагадаємо, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України викрили причетних до вчинення умисних вбивств, які сталися у різних куточках України за останні кілька діб. 

Теги: смерть Полтавщина поліція жінка чоловік експертиза конфлікт

