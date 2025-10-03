Головна Країна Події в Україні
Окупанти вбили третього французького журналіста на війні в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти вбили третього французького журналіста на війні в Україні
Антоні Лаллікан присвятив своє життя документуванню конфліктів і боротьби за права людини
фото: Facebook/Sergiy Tomilenko

На Донеччині ворожий дрон атакував французького та українського журналістів

Сьогодні, 3 жовтня, французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона. Разом з ним працював журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка.

Зазначається, що російський дрон атакував журналістів у пʼятницю вранці коло Дружківки Донецької області. Медійники працювали у захисному спорядженні та у супроводі прес-офіцера. Лаллікан мав воєнну акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа.

«Журналісти беруть на себе цей ризик заради правди, заради того, щоб світ бачив реальність російської агресії. Антоні Лаллікан робив це знову і знову – приїжджав в Україну, їхав на Донеччину, документував те, що багато хто воліє не бачити. Він будував візуальний міст між світом і нашою реальністю. Тепер він сам став частиною цієї трагічної історії», – каже Томіленко.

38-річний паризький фотожурналіст працював для провідних французьких та міжнародних видань: Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Paris Match, Der Spiegel, Zeit, NZZ, Focus Magazin, Die Welt, Stern та багатьох інших. До фоторепортажу він прийшов несподівано – у 30 років, ставши випадковим свідком зіткнень між сепаратистами та індійськими силами безпеки в Кашмірі. Це змінило його життя. Він повернувся до Франції та почав документувати рух «жовтих жилетів» – від барикад в Уазі до вуличних маршів у Парижі. Згодом висвітлював соціальні протести в Гонконзі та Індії, житлову кризу у передмістях Парижа, життя мігрантів.

У 2020 році Лаллікан вперше поїхав у зону активного конфлікту – висвітлював Другу карабаську війну у Вірменії. Це стало поворотним моментом у його кар’єрі. Він відкрив для себе покликання – ділитися голосами людей, які опинилися у вирі конфліктів.

У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, Лаллікан приїхав в Україну. З того часу він неодноразово повертався, документуючи наслідки війни та розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини – шахтарського регіону на сході України, який опинився в епіцентрі російської агресії.

За словами Томіленка, у своїй роботі журналіст поєднував жорстку документалістику новинної фотографії з тихими, інтимними моментами повсякденного життя. Від портрета українського боксера, в очах якого читається біль втрати близьких, до солдата, який веде вогонь з міномета, до довгої колони цивільних, що переходять під снігом зруйнований міст – його фотографії будували міст між глядачем і реальністю війни.

Лаллікан є лауреатом премії Віктора Гюго за соціально активну фотографію 2024 (серія про українців), шорт-лист премії Lucas Dolega 2024, фаворит журі Grand Prix Paris Match Étudiant 2022.

Окупанти вбили третього французького журналіста на війні в Україні
Окупанти вбили третього французького журналіста на війні в Україні
Ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру
Ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру
У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку
У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку
Полтавські рятувальники потрапили під повторний удар (фото)
Полтавські рятувальники потрапили під повторний удар (фото)
Атака на Харківщину: через російський дрон загинуло 13 тис свиней
Атака на Харківщину: через російський дрон загинуло 13 тис свиней
Суддя Марина Барсук назвала проблеми, з якими стикається судова система в Україні
Суддя Марина Барсук назвала проблеми, з якими стикається судова система в Україні

