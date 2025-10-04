Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сили оборони успішно зачистили чотири села на Дніпропетровщині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони успішно зачистили чотири села на Дніпропетровщині – DeepState
фото: DeepState

Противник поновив штурмові дії на Новоселівку та Січневе

Увересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП здійснили успішну зачистку трьох сіл на Дніпропетровщині, а ще одне село було очищене силами 141-ї ОМБр. Про це повідомляє DeepState, пише «Главком».

Йдеть про населені пункти Соснівка, Хороше, Новоселівка та Січневе. Після завершення операцій більшість позицій передано іншим механізованим підрозділам, і наразі тривають стабілізаційні заходи. 

Тим часом противник поновив штурмові дії на Новоселівку та Січневе, де знову фіксуються ворожі сили. Проте Сили Оборони продовжують активно протидіяти ворогу, не дозволяючи йому закріпитися на цих позиціях.

В Україні триває 1319-й день повномасштабної війни

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують відсіч ворожих атак на сході України. Українські війська зачистили село Нове Шахове, відкинувши противника, який намагався просунутися в цьому регіоні.

Теги: окупанти Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 61339 одиниць автомобільної техніки
Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 вересня, 07:01
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року
13 вересня, 08:20
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року
14 вересня, 08:14
Російські окупанти намагалися інфільтруватися в Ямпіль, використовуючи цивільних як «живий щит»
Сили Оборони зірвали спробу інфільтрації російських окупантів у Ямпіль на Донеччині
15 вересня, 23:05
Ситуація на фронті 16 вересня
Лінія фронту станом на 16 вересня 2025. Зведення Генштабу
16 вересня, 22:23
Окупанти просунулись поблизу чотирьох сіл – DeepState
Окупанти просунулись поблизу чотирьох сіл – DeepState
20 вересня, 23:59
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11194 танків
Втрати ворога станом на 22 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 вересня, 07:17
Окупанти засудили на 14 років священника УПЦ МП Костянтина Максимова за шпигунство
Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників
25 вересня, 12:12
Генерал каже, що ситуація на межі Дніпропетровщини динамічна, оскільки противник там використовує тактику «тисячі порізів»
Росія відмовилася від наступу на Дніпропетровщину – Сирський
26 вересня, 12:52

Суспільство

Сили оборони успішно зачистили чотири села на Дніпропетровщині – DeepState
Сили оборони успішно зачистили чотири села на Дніпропетровщині – DeepState
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Кабмін оновив склад наглядової ради «Укрзалізниці», Лещенка знову залишили при посаді
Кабмін оновив склад наглядової ради «Укрзалізниці», Лещенка знову залишили при посаді
Сибіга висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
Сибіга висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва
Соціологи визначили, яка з умов Путіна найменше дратує українців
Соціологи визначили, яка з умов Путіна найменше дратує українців

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua