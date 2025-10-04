Сили оборони успішно зачистили чотири села на Дніпропетровщині – DeepState

Противник поновив штурмові дії на Новоселівку та Січневе

Увересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП здійснили успішну зачистку трьох сіл на Дніпропетровщині, а ще одне село було очищене силами 141-ї ОМБр. Про це повідомляє DeepState, пише «Главком».

Йдеть про населені пункти Соснівка, Хороше, Новоселівка та Січневе. Після завершення операцій більшість позицій передано іншим механізованим підрозділам, і наразі тривають стабілізаційні заходи.

Тим часом противник поновив штурмові дії на Новоселівку та Січневе, де знову фіксуються ворожі сили. Проте Сили Оборони продовжують активно протидіяти ворогу, не дозволяючи йому закріпитися на цих позиціях.

В Україні триває 1319-й день повномасштабної війни

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують відсіч ворожих атак на сході України. Українські війська зачистили село Нове Шахове, відкинувши противника, який намагався просунутися в цьому регіоні.