Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1309-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 172 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 105 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4970 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5995 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Кам’янське, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося дванадцять бойових зіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, застосувавши при цьому 18 керованих авіабомб, та здійснив 172 обстріли, чотири з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог одинадцять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Одрадного та Западного.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося п’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог провів 15 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Протягом минулої доби наші захисники зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районах Дронівки та Ямполя.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося три боєзіткнення у районах Костянтинівки та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 17 атак поблизу Плещіївки, Олександро-Калинового, Софіївки, Катеринівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах Новохатського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в бік Успенівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак поблизу Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Кам’янське.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1309-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відновлено контроль над сімома населеними пунктами на Донеччині
Сирський потішив новинами з фронту
22 вересня, 15:14
Після провалу низки операцій у 2022–2023 роках Лапіна звинувачували у поганій координації
Скандального генерала РФ Лапіна вигнали з армії
21 вересня, 13:07
Сили оборони продовжують звільняти українські території від ворожих військ
Генштаб підтвердив деокупацію Панківки на Донеччині
15 вересня, 18:34
14 вересня в російській федерації пройшов так званий єдиний день голосування
Україна не визнає результатів «виборів» РФ – заява МЗС
15 вересня, 14:59
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року
15 вересня, 08:20
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 61698 одиниць автомобільної техніки
Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
15 вересня, 07:41
За даними Генштабу, в місті триває контрдиверсійна операція
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11181 танків
Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
13 вересня, 07:54
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
28 серпня, 08:22

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року
Росія атакувала Харківщину дронами: виникли численні пожежі
Росія атакувала Харківщину дронами: виникли численні пожежі
Втрати ворога станом на 24 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2025
Росія вдарила по Запоріжжю: виникла пожежа, є пошкодження
Росія вдарила по Запоріжжю: виникла пожежа, є пошкодження

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua