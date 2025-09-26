Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1311-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне Запорізької області; Херсон та Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 198 обстрілів, дев’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в бік Дружелюбівки, Ставків.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім ворожих спроб просунутись вперед у бік Дронівки та Переїзного.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулось шість боєзіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 16 атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 67 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили шість атак противника в районах Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1311-й день повномасштабної війни в Україні.

