Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній ворожий пором для перевезення вагонів у Керчі (фото)

glavcom.ua
фото: ГУР

Бійці Головного управління розвідки вивели з ладу ворожий пором «Славянин»

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч з 5 на 6 квітня 2026 року  провели успішну операцію, вивівши з ладу залізничний пором «Славянин». Це був останній пором такого типу в Керченській протоці, який залишався на плаву та забезпечував військову логістику окупантів, інформує «Главком».

Головне управління розвідки повідомляє, що для нейтралізації судна спецпризначенці застосували ударні безпілотники.

фото: ГУР

«Добили «Славянина» – спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором окупантів у Керчі», – йдеться в повідомленні.

 

Також повідомляється, що пором «Славянин» відігравав основну роль у перекиданні ресурсів для російського угруповання на окупованому півострові. Зокрема, через нього транспортували:

  • Пально-мастильні матеріали;
  • Важке озброєння та військову техніку;
  • Боєприпаси у великих обсягах.
фото з відкритих джерел

Варто зауважити, що нейтралізація «Славянина» стала фінальним етапом системного знищення поромного сполучення агресора. Нагадаємо, що раніше, у березні 2026 року, українські розвідники вже вивели з ладу інший ключовий пором – «Авангард», а «Славянину» тоді було завдано суттєвих пошкоджень. 

Зауважимо, залізничні пороми – це найшвидший спосіб перекидати важку техніку та паливо. Один такий пором перевозить до 50 вагонів. Тепер росіяни змушені:

  • використовувати Керченський міст, який після попередніх атак має обмеження щодо ваги та не завжди ризикований для перевезення великої кількості вибухівки чи пального.
  • везти вантажі сухопутним коридором через Маріуполь та Мелітополь, який знаходиться ближче до лінії фронту і прострілюється ЗСУ.

«Главком» писав, що у ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів. 

Операція не обмежилася лише суднами. Спецпризначенці ГУР спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єктах інфраструктури порту «Кавказ», що в Краснодарському краї РФ. 

