Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній ворожий пором для перевезення вагонів у Керчі (фото)

Бійці Головного управління розвідки вивели з ладу ворожий пором «Славянин»

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч з 5 на 6 квітня 2026 року провели успішну операцію, вивівши з ладу залізничний пором «Славянин». Це був останній пором такого типу в Керченській протоці, який залишався на плаву та забезпечував військову логістику окупантів, інформує «Главком».

Головне управління розвідки повідомляє, що для нейтралізації судна спецпризначенці застосували ударні безпілотники.

фото: ГУР

«Добили «Славянина» – спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором окупантів у Керчі», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що пором «Славянин» відігравав основну роль у перекиданні ресурсів для російського угруповання на окупованому півострові. Зокрема, через нього транспортували:

Пально-мастильні матеріали;

Важке озброєння та військову техніку;

Боєприпаси у великих обсягах.

фото з відкритих джерел

Варто зауважити, що нейтралізація «Славянина» стала фінальним етапом системного знищення поромного сполучення агресора. Нагадаємо, що раніше, у березні 2026 року, українські розвідники вже вивели з ладу інший ключовий пором – «Авангард», а «Славянину» тоді було завдано суттєвих пошкоджень.

Зауважимо, залізничні пороми – це найшвидший спосіб перекидати важку техніку та паливо. Один такий пором перевозить до 50 вагонів. Тепер росіяни змушені:

використовувати Керченський міст, який після попередніх атак має обмеження щодо ваги та не завжди ризикований для перевезення великої кількості вибухівки чи пального.

везти вантажі сухопутним коридором через Маріуполь та Мелітополь, який знаходиться ближче до лінії фронту і прострілюється ЗСУ.

«Главком» писав, що у ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів.

Операція не обмежилася лише суднами. Спецпризначенці ГУР спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єктах інфраструктури порту «Кавказ», що в Краснодарському краї РФ.