Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній ворожий пором для перевезення вагонів у Керчі (фото)
Бійці Головного управління розвідки вивели з ладу ворожий пором «Славянин»
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч з 5 на 6 квітня 2026 року провели успішну операцію, вивівши з ладу залізничний пором «Славянин». Це був останній пором такого типу в Керченській протоці, який залишався на плаву та забезпечував військову логістику окупантів, інформує «Главком».
Головне управління розвідки повідомляє, що для нейтралізації судна спецпризначенці застосували ударні безпілотники.
«Добили «Славянина» – спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором окупантів у Керчі», – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що пором «Славянин» відігравав основну роль у перекиданні ресурсів для російського угруповання на окупованому півострові. Зокрема, через нього транспортували:
- Пально-мастильні матеріали;
- Важке озброєння та військову техніку;
- Боєприпаси у великих обсягах.
Варто зауважити, що нейтралізація «Славянина» стала фінальним етапом системного знищення поромного сполучення агресора. Нагадаємо, що раніше, у березні 2026 року, українські розвідники вже вивели з ладу інший ключовий пором – «Авангард», а «Славянину» тоді було завдано суттєвих пошкоджень.
Зауважимо, залізничні пороми – це найшвидший спосіб перекидати важку техніку та паливо. Один такий пором перевозить до 50 вагонів. Тепер росіяни змушені:
- використовувати Керченський міст, який після попередніх атак має обмеження щодо ваги та не завжди ризикований для перевезення великої кількості вибухівки чи пального.
- везти вантажі сухопутним коридором через Маріуполь та Мелітополь, який знаходиться ближче до лінії фронту і прострілюється ЗСУ.
«Главком» писав, що у ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів.
Операція не обмежилася лише суднами. Спецпризначенці ГУР спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єктах інфраструктури порту «Кавказ», що в Краснодарському краї РФ.
