Росія зруйнувала авіаударом історичну пам’ятку у Слов’янську

Єгор Голівець

Росія зруйнувала авіаударом історичну пам'ятку у Слов'янську
Росія вдарила ФАБ-1500 по центру Слов’янська і зруйнувала пам’ятку
фото: Вадим Лях/Facebook

ФАБ-1500 вдарила по центру міста: десятки будинків пошкоджені, є поранений

Російські війська вранці 15 квітня завдали авіаудару по центральній частині Слов’янська, застосувавши авіабомбу ФАБ-1500, що призвело до масштабних руйнувань. Удар стався близько п’ятої ранку. Внаслідок атаки зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема історичну пам’ятку міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

Росія зруйнувала авіаударом історичну пам’ятку у Слов’янську фото 1
фото: Вадим Лях/Facebook

За його словами, повністю знищено дитячий спортивний заклад, який мав статус історичної пам’ятки. Також ліквідовано одну адміністративну будівлю, ще одну – серйозно пошкоджено.

Росія зруйнувала авіаударом історичну пам’ятку у Слов’янську фото 2
фото: Вадим Лях/Facebook

«На даний час відомо про одного пораненого. Це 57-річний чоловік. Його готують до перевезення у клініку Дніпра», — повідомив Лях.

Росія зруйнувала авіаударом історичну пам’ятку у Слов’янську фото 3
фото: Вадим Лях/Facebook

Окрім цього, значних руйнувань зазнав житловий сектор. Щонайменше 39 багатоповерхівок отримали пошкодження різного ступеня. Також знищено або пошкоджено 15 автомобілів.

У Слов’янській МВА оприлюднили фото наслідків атаки. На знімках видно багатоповерхові будинки з вибитими вікнами, зруйнованими балконами та пошкодженими фасадами.

У кількох квартирах виникли пожежі – полум’я виривалося назовні, над будівлями піднімався густий дим. Біля житлових будинків зафіксовано уламки конструкцій і значні завали.

Нагадаємо, що російські війська знищили пам’ятку архітектури XIX століття – садибу Донців-Захаржевських у селищі Великий Бурлук Харківської області. Удар по населеному пункту стався 7 квітня. Після влучання на території історичного маєтку виникла пожежа, яка призвела до повного знищення будівлі.

Теги: окупанти історія Донеччина Слов’янськ

Росія зруйнувала авіаударом історичну пам’ятку у Слов’янську
Росія зруйнувала авіаударом історичну пам’ятку у Слов’янську
