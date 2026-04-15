Втрати ворога станом на 15 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 15 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 15 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 15 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 313 970 (+1 010) осіб
- танків – 11 864 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 390 (+1) од.
- артилерійських систем – 40 003 (+50) од.
- РСЗВ – 1 736 (+4) од.
- засоби ППО – 1 346 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 239 241 (+1 388) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 553 (+253) од.
- спеціальна техніка – 4 125 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1512-й день повномасштабної війни в Україні.
