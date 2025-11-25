Лінія фронту станом на 25 листопада 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосувавши 22 ракети та скинувши 44 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 511 дронів-камікадзе та здійснили 3 259 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

25 листопада станом на 22:00 відбулося 147 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 117 окупантів, із них 54 – безповоротно. Наші захисники знищили одну бойову машину піхоти, чотири одиниці автомобільної техніки, 21 безпілотний літальний апарат та п’ять одиниць спеціальної техніки противника. Окрім цього, українські захисники уразили одну гармату та радіолокаційно знешкодили 41 безпілотний літальний апарат ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Також ворог завдав трьох авіаударів, при цьому скинув вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 151 обстріл, три з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська, Синельникового та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили чотири штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та у напрямку Новоплатонівки. Наразі одна атака триває.

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники п’ять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Ворог 11 разів намагався прорватися у районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Свято-Покровського. Два бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили атаку противника в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Вісімнадцять разів окупанти атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу сконцентрували у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Костянтинівки, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Миколайпілля й Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 46 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія. У двох локаціях бої не припиняються дотепер.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Вербове, Соснівка, Привільне, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку

Наші захисники відбили 15 атак у напрямках Добропілля та Гуляйполя, поблизу Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого. Дотепер бої невщухають у чотирьох локаціях.Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогір’я, Великомихайлівка та Гуляйполе.

Нагадаємо, триває 1371-й день повномасштабної війни в Україні.