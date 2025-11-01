Головна Країна Події в Україні
Сирський розповів про ситуацію в Покровську та Мирнограді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Сирський розповів про ситуацію в Покровську та Мирнограді
Триває комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська
фото: Олександр Сирський/Facebook

У Покровсько-Мирноградській агломерації українським воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання росіян

У Покровську Донецької області зараз триває операція зі знищення та витіснення російських військ. Сили оборони продовжують звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський зазначив, що в Покровсько-Мирноградській агломерації українським воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання росіян, які продовжують спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати шляхи постачання.

Однак оточення чи блокування міст немає. За словами головкома, зараз триває комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська.

«Основний тягар – на плечах підрозділів Збройних сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за моїм розпорядженням, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, в тому числі Головного управління розвідки МО України», – додав головком.

Він підкреслив, що українські воїни продовжують звільнення та зачистку території на Добропільському виступі: «Покровськ – тримаємо. Мирноград – тримаємо».

Оборона агломерації також буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням та технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА.

Нагадаємо, вранці медіа писали про те, що спецпідрозділи ГУР десантувалися з вертольотів у Покровську, за який зараз йдуть важкі бої.

Раніше журналіст The Economist Олівер Керролл повідомив, що поблизу Покровська на Донеччині Сили оборони проводять контрнаступальну операцію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російських ЗМІ про можливий візит Володимира Путіна у Покровськ Донецької області, заявивши, що «всі розуміють, чим це завершиться». Учора російський диктатор запропонував тимчасове 5–6-годинне перемир’я у Покровську та Куп’янську, щоб туди змогли приїхати іноземні журналісти. Зеленський підкреслив, що РФ зібрала на Покровському напрямку близько 170 тис. особового складу – «всі їх сили».

Президент уточнив, що ЗСУ намагаються знищити російські війська, які увійшли у місто, але роблять це обережно, щоб зберегти особовий склад. Він також спростував інформацію про «котли» для українських сил.

Голова СБУ Василь Малюк назвав заяви РФ про окупацію Покровська брехнею, нагадуючи, що вперше окупанти анонсували захоплення міста 19 місяців тому, але за цей час просунулися лише на 7 км, зазнавши десятків тисяч втрат.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області.

