Окупована Луганщина занурюється в гуманітарну кризу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Окупована Луганщина занурюється в гуманітарну кризу
фото: Армія Inform

Система житлово-комунального господарства на окупованій Луганщині фактично зруйнована

Мешканці тимчасово окупованої Луганської області зіткнулися з критичною нестачею води та тепла. Як повідомляє Центр національного опору (ЦНС), спроби людей хоч якось покращити побутові умови караються штрафами з боку окупаційної влади, передає «Главком».

У багатьох населених пунктах Луганщини водопровідні крани тижнями залишаються сухими. У багатоповерхових будинках люди вимушені використовувати для елементарних побутових потреб, прибирання та приготування їжі воду, злиту із системи опалення.

Через постійну вогкість та холод у квартирах поширюється цвіль і руйнується оздоблення, що перетворює життя місцевих жителів на боротьбу за виживання.

На тлі практично повністю зруйнованої комунальної інфраструктури окупаційні структури запровадили штрафи за «злив води з батарей».

ЦНС підкреслює, що мешканці змушені вдаватися до цього методу не з власної волі, а через критично низький тиск у тепломережах, коли опалення не прогріває житло, а повітря неможливо стравити без втручання. Замість того, щоб відновлювати мережі, окупанти застосовують каральні санкції.

Система житлово-комунального господарства фактично зруйнована: водопроводи та тепломережі перебувають в аварійному стані, централізоване опалення працює частково, а встановлення автономного – заборонено. Місцеві «адміністрації» отримали негласну вказівку зменшити офіційну кількість аварій. Як наслідок, ремонтні бригади виїжджають лише після окремого узгодження, а факти проривів чи холодних батарей часто не фіксуються.

Запроваджуючи штрафи, окупанти формально перекладають відповідальність за проблеми на самих мешканців, приховуючи реальний масштаб комунальної катастрофи.

Місцеві жителі повідомляють, що щоденно стикаються з труднощами: хтось використовує воду з батарей для миття посуду, інші живуть в одній кімнаті біля обігрівача або відправляють дітей до родичів. Будь-яка спроба полегшити побут вважається «порушенням», поглиблюючи гуманітарну кризу.

Як повідомлялося, Росія готує масове переселення українців із тимчасово окупованих територій на Далекий Схід і в Сибір, використовуючи населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як резерв робочої сили, а процес подається як «добровільні» державні програми та службові відрядження, що може стати першим кроком до тривалого або постійного переселення. 

Нагадаємо, що тимчасово окуповані території України російська влада планує заселяти вихідцями з глибинних регіонів РФ. Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

