Втрати ворога станом на 26 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 900 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 26 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 26 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 26 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб;
- танків – 11 291 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23 477 (+18) од;
- артилерійських систем – 34 002 (+15) од;
- РСЗВ – 1 526 (+0) од;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі / катери– 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 517 (+81) од;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1341-й день повномасштабної війни в Україні.
