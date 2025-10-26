Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 26 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 26 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 291 танк
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 900 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 26 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб;
  • танків – 11 291 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23 477 (+18) од;
  • артилерійських систем – 34 002 (+15) од;
  • РСЗВ – 1 526 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
  • кораблі / катери– 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 517 (+81) од;
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Втрати ворога станом на 26 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1341-й день повномасштабної війни в Україні.

