Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу

25 лютого на фронті відбулося 216 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, 36 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2193 дронів-камікадзе та здійснив 1866 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 лютого на фронті відбулося 216 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 12 разів атакував позиції наших оборонців, два боєзіткнення тривають, здійснив 91 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник 11 разів атакував в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Два боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку

Шість атак відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки. Один бій ще триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 10 атак, у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя та Платонівки.

На Краматорському напрямку

Російські окупанти здійснили три атаки в районах Бондарного та Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 50 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнали Покровське, Гаврилівка, Орли.

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбили 30 атак окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще дві атаки тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка.

На Оріхівському напрямку

Ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку

Наші воїни відбили одну атаку противника.

Нагадаємо, триває 1463-й день повномасштабної війни в Україні.