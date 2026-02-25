Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 25 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

25 лютого на фронті відбулося 216 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, 36 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2193 дронів-камікадзе та здійснив 1866 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 лютого на фронті відбулося 216 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 12 разів атакував позиції наших оборонців, два боєзіткнення тривають, здійснив 91 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів атакував в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Шість атак відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки. Один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 10 атак, у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного. Ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя та Платонівки.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Російські окупанти здійснили три атаки в районах Бондарного та Міньківки.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 50 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнали Покровське, Гаврилівка, Орли.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбили 30 атак окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще дві атаки тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наші воїни відбили одну атаку противника.

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1463-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Генштаб фронт окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрати противника за грудень і січень фактично вичерпали резерви росіян
Лютнева лихоманка: як ЗСУ зривають плани наступу росіян
13 лютого, 16:16
Нині триває 1433-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року
26 сiчня, 08:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 672 танки
Втрати ворога станом на 15 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
15 лютого, 07:06
Станція здатна виявляти об'єкти на відстані до 700 км та на висоті до 75 км
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Ситуація на фронті 17 лютого
Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу
17 лютого, 22:20
РФ у війні з Україною втратила близько 1 240 680 осіб
Втрати ворога станом на 1 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
1 лютого, 06:57
Сирський: На даний час дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті
Сирський на цифрах показав, як зросла ефективність Сил безпілотних систем за останні пів року
6 лютого, 13:34
Через майже чотири роки Віктор Дмитренко вдруге повернувся додому з полону РФ
Додому повернувся батько п’яти дітей, який двічі потрапляв у російський полон
7 лютого, 17:59
Надзвичайна ситуація на Харківщині, удар по Слов'янську. Головне за 10 лютого 2026 року
Надзвичайна ситуація на Харківщині, удар по Слов'янську. Головне за 10 лютого 2026 року
10 лютого, 21:10

Події в Україні

Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 лютого 2026. Зведення Генштабу
Розмова Зеленського з Трампом, переговори Сі Цзіньпіна з Мерцом. Головне за 25 лютого 2026
Розмова Зеленського з Трампом, переговори Сі Цзіньпіна з Мерцом. Головне за 25 лютого 2026
Росія підірвала дамбу біля Осикового авіабомбою
Росія підірвала дамбу біля Осикового авіабомбою
У Львові стався вибух газу в житловому будинку: є постраждалі
У Львові стався вибух газу в житловому будинку: є постраждалі
Сили оборони уразили техніку й райони зосередження окупантів
Сили оборони уразили техніку й райони зосередження окупантів
У Криму зафіксовано забруднення узбережжя мазутом
У Криму зафіксовано забруднення узбережжя мазутом

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua