Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року
Нині триває 1433-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 41 штурмову атаку ворога

За минулу добу відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3681 обстріл, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7789 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Олексієво-Дружківка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Зелене, Різдвянка, Нове Поле, Зірниця, Юрківка, Павлівка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та чотири інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби та здійснив 80 обстрілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулось сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог провів 12 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутись вперед в районі Платонівки та у бік Ямполя.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Оріхово-Василівка та у бік Бондарного.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив сім атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 14 атак окупантів – у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого та Прилук.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника у районах Плавнів та Степового.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2026 року фото 12

 Нагадаємо, триває 1433-й день повномасштабної війни в Україні.

