Втрати ворога станом на 15 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 250 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 15 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 15 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 15 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 253 270 (+1 250) осіб;
- танків – 11 672 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 24 037 (+6) од;
- артилерійських систем – 37 293 (+11) од;
- РСЗВ – 1 648 (+3) од;
- засоби ППО – 1 300 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552) од;
- крилаті ракети – 4 286 (+0) од;
- кораблі / катери – 29 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 485 (+97) од;
- спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1453-й день повномасштабної війни в Україні.
