Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 17 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

17 лютого на фронті відбулося 137 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

17 лютого на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник здійснив 75 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка та у бік Охрімівки.

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Три атаки відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку, у напрямках Курилівки та Новоосинового. Одне боєзіткнення в даний момент триває.

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили шість атак, у районі Зарічного та у бік населеного пункту Ставки.

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбивали дев’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах Ямполя, Закітного, Різниківки, Платонівки, Дронівки, Свято-Покровського. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у районі населеного пункту Ступочки та у бік Новодмитрівки.

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлів

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік Новоолександрівки.

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районах населених пунктів Тернове, Рибне та у бік Данилівки. Одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка та Федорівське.

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 29 атак окупантів – у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Зелене та у бік Залізничного, Варварівки. Чотири боєзіткнення в даний момент тривають. Ворожих авіаударів зазнали Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне.

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Веселянка, Любимівка та Мирівка.

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не здійснював.

Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1455-й день повномасштабної війни в Україні.

