Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 25 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши 71 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1440 дронів-камікадзе та здійснили 2991 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

24 вересня станом на 22:00 відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 149 окупантів, з яких 99 – безповоротно. Наші захисники знищили сім автомобілів, 21 безпілотний літальний апарат. Також значно пошкоджено один автомобіль, дві артилерійські системи та пункт управління БпЛА. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили дев’ять штурмових дії окупантів. Також ворог завдав 6 авіаційних ударів, при цьому скинув 17 керованих авіабомб, здійснив 192 обстріли, з яких дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Довгенького.

Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснюють одну штурмову дію, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців в напрямку Курилівки, бій триває.

Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в напрямку Дружелюбівки, Ставків, чотири боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорватися у бік Дронівки та Переїзного.

Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано чотири бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок та Олександро-Шультиного.

Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 56 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія. В семи локаціях бої не припиняються.

Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 26 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Новогригорівка, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1310-й день повномасштабної війни в Україні.

Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу
