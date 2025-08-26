Головна Країна Події в Україні
Російські дрони атакують трасу Херсон-Миколаїв: ОВА звернулася до водіїв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт
У разі фіксації ворожих дронів автошлях тимчасово перекриватимуть

Російські війська з вечора 25 серпня цілеспрямовано атакують цивільний транспорт на трасі М-14 Херсон – Миколаїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт, і закликав без нагальної потреби не використовувати цей маршрут. Крім того, через атаки російських безпілотників можливі обмеження руху.

Очільник обладміністрації закликав враховувати обмеження під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут. Також він наголосив, що разом із військовими вживаються всі можливі заходи для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, громади, розташовані в прифронтових зонах, все частіше обговорюють необхідність встановлення антидронових сіток для захисту цивільних об’єктів. Попри це, на практиці такі заходи майже не впроваджуються через високі витрати та складність організації, а також відсутність чітких вказівок від військових чи державної влади щодо відповідальності за їх встановлення і фінансування.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Силах підтримки ЗСУ кажуть, що сітки для антидронових коридорів закуповують за бюджетною підпрограмою відповідно до номенклатури інженерних військ, і це гарантує наявність стандартизованих і перевірених матеріалів. Використовують різні типи міцних сіток та інших матеріалів.

До слова, російські окупанти завдали декількох ударів по маршрутному автобусу в передмісті Херсона.

