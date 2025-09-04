Росія атакувала Харківщину: загинули працівники ремонтно-дорожньої служби
Двоє працівників та цивільна жінка загинули, ще троє отримали поранення
Увечері 4 вересня російські терористи атакували населені пункти Харківщини ударними дронами та ракетами. Наслідки повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє «Главком».
За повідомленням ОВА, близько 21:30 ворог атакував дронами село Хотімля Старосалтівської громади. Внаслідок російського обстрілу загинули двоє 40-річних чоловіків.
Ще три чоловіки отримали поранення. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога. За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.
Також внаслідок удару загинула 25-річна цивільна жінка.
Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по селу Лозовенька Ізюмського району, там спалахнула пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
Нагадаємо, на Харківщині в результаті атаки російських БпЛА по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі, є постраждалі.
У селищі Малинівка Чугуївського району влучання прийшлось на приватне подвір’я: горів житловий будинок та легкові авто. Постраждали п'ять цивільних людей.
Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах.
