Росія атакувала Харківщину: загинули працівники ремонтно-дорожньої служби

Двоє працівників та цивільна жінка загинули, ще троє отримали поранення

Увечері 4 вересня російські терористи атакували населені пункти Харківщини ударними дронами та ракетами. Наслідки повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє «Главком».

За повідомленням ОВА, близько 21:30 ворог атакував дронами село Хотімля Старосалтівської громади. Внаслідок російського обстрілу загинули двоє 40-річних чоловіків.

Ще три чоловіки отримали поранення. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога. За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.

Також внаслідок удару загинула 25-річна цивільна жінка.

Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по селу Лозовенька Ізюмського району, там спалахнула пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, на Харківщині в результаті атаки російських БпЛА по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі, є постраждалі.

У селищі Малинівка Чугуївського району влучання прийшлось на приватне подвір’я: горів житловий будинок та легкові авто. Постраждали п'ять цивільних людей.

Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах.