Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Харківщину: загинули працівники ремонтно-дорожньої служби

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Харківщину: загинули працівники ремонтно-дорожньої служби
Дрони атакували Харківщину
фото з відкритих джерел

Двоє працівників та цивільна жінка загинули, ще троє отримали поранення

Увечері 4 вересня російські терористи атакували населені пункти Харківщини ударними дронами та ракетами. Наслідки повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє «Главком».

За повідомленням ОВА, близько 21:30 ворог атакував дронами село Хотімля Старосалтівської громади. Внаслідок російського обстрілу загинули двоє 40-річних чоловіків.

Ще три чоловіки отримали поранення. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога. За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.

Також внаслідок удару загинула 25-річна цивільна жінка.

Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по селу Лозовенька Ізюмського району, там спалахнула пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, на Харківщині в результаті атаки російських БпЛА по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі, є постраждалі. 

У селищі Малинівка Чугуївського району влучання прийшлось на приватне подвір’я: горів житловий будинок та легкові авто. Постраждали п'ять цивільних людей.

Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах.

Читайте також:

Теги: пожежа окупанти Олег Синєгубов поранення обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакують Одещину
На Одещині пролунали вибухи: регіон під атакою БпЛА
2 вересня, 00:42
Речник ВМС не підтвердив і не спростував інформацію про те, що внаслідок удару корабель затонув
Ураження корабля Військово-морських сил: кількість загиблих зросла
29 серпня, 11:27
Фахівці ДСНС продовжуть аварійно-рятувальні роботи у Києві після обстрілу
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки
28 серпня, 10:22
Росіяни пропонують китайцям окуповані території України як майданчик для навчання
Китай планує відкрити школу на окупованій Луганщині
17 серпня, 06:52
Задимлення від пожежі не вплинуло на ядерну безпеку
Задимлення поблизу ЗАЕС: гендиректор МАГАТЕ прокоментував подію
12 серпня, 23:10
Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
12 серпня, 13:19
Удар по Чернівцях 12 липня
У лікарні померла жінка, яка постраждала через удар по Чернівцях 12 липня
10 серпня, 23:35
За даними поліції, внаслідок влучання терор-дрона в магазин отримали осколкові поранення троє жінок та 17-річна дівчина
Поліція показали наслідки атаки на меблевий магазин у Харкові
9 серпня, 19:58
Ворог атакував Балаклію
Ворог атакував Балаклію: зафіксовано влучання
9 серпня, 03:31

Події в Україні

Росія атакувала Харківщину: загинули працівники ремонтно-дорожньої служби
Росія атакувала Харківщину: загинули працівники ремонтно-дорожньої служби
Лінія фронту станом на 4 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 вересня 2025. Зведення Генштабу
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
Україна створює ешелоновану систему протидії російським дронам – Сирський
Україна створює ешелоновану систему протидії російським дронам – Сирський
На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії
На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії
У Києві тривога тривала майже пів години
У Києві тривога тривала майже пів години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
16K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
7319
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
5982
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
4902
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Сьогодні, 22:47
Ексдружина очільника кіберполіції отримала мільйонні активи після розлучення – розслідування
Сьогодні, 21:07
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua