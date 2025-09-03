Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 780 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 3 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 3 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 3 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 1084570 (+780) осіб,
- танків ‒ 11157 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23237 (+4) од,
- артилерійських систем – 32342 (+41) од,
- РСЗВ – 1477 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1213 (+0) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 341 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55784 (+338),
- крилаті ракети ‒ 3664 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60600 (+112) од,
- спеціальна техніка ‒ 3956 (+4).
Як відомо, триває 1288-й день повномасштабної війни в Україні.
