Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерелв

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11157 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 780 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 3 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 1084570 (+780) осіб,

танків ‒ 11157 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 23237 (+4) од,

артилерійських систем – 32342 (+41) од,

РСЗВ – 1477 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1213 (+0) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 341 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55784 (+338),

крилаті ракети ‒ 3664 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 60600 (+112) од,

спеціальна техніка ‒ 3956 (+4).

Втрати ворога у війні станом на 3 вересня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1288-й день повномасштабної війни в Україні.