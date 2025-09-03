Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11157 танків
фото з відкритих джерелв

Протягом минулої доби українські захисники знищили 780 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 3 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 вересня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1084570 (+780) осіб,
  • танків ‒ 11157 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23237 (+4) од,
  • артилерійських систем – 32342 (+41) од,
  • РСЗВ – 1477 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1213 (+0) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 341 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55784 (+338),
  • крилаті ракети ‒ 3664 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60600 (+112) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3956 (+4).
Втрати ворога у війні станом на 3 вересня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 3 вересня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1288-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб війна військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська терористична армія масовано атакував Білу Церкву БпЛА
Нічна атака на Україну: зафіксовано влучання на дев'яти локаціях
Вчора, 08:36
Путін поділився своїми фантазіями про початок війни в Україні
Путін поділився своїми фантазіями про початок війни в Україні
23 серпня, 00:06
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11124 танків
Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 серпня, 07:32
Російська сторона висловила «задоволення» допомогою, яку надає Туреччина
Путін обговорив переговори щодо України з Ердоганом
20 серпня, 14:18
Військові лідери країн НАТО мають зустрітися у середу
Військові лідери країн НАТО обговорять ситуацію в Україні: названо дату
19 серпня, 18:32
За словами генерала, він отримує інформацію з багатьох джерел заради об’єктивності
Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту
18 серпня, 17:42
РФ запустила дрони та ракети 14 серпня
РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
14 серпня, 09:34
Росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони
ЗСУ повідомили про ситуацію біля Покровська та Добропілля
12 серпня, 15:12
З 2020 року Слободяник служив на Житомирщині у 39-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ
Загинув у перший день війни, готуючись до бойового вильоту. Згадаймо Юрія Слободяника
12 серпня, 09:00

Події в Україні

РФ атакувала обʼєкт інфраструктури на Івано-Франківщині
РФ атакувала обʼєкт інфраструктури на Івано-Франківщині
Удар по Хмельницькому: є багато пошкоджень, громадський транспорт курсуватиме з відхиленнями
Удар по Хмельницькому: є багато пошкоджень, громадський транспорт курсуватиме з відхиленнями
Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2025 року
Атака на Кіровоградщину: рятувальники показали наслідки (фото)
Атака на Кіровоградщину: рятувальники показали наслідки (фото)
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру у Луцьку
Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру у Луцьку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
19K
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
5633
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
4515
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі
2569
Фальшива драма кілера Парубія

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua